https://ria.ru/20211022/lavrov-1755799678.html

Лавров пошутил о позиции Киева по Минским соглашениям

Лавров пошутил о позиции Киева по Минским соглашениям - РИА Новости, 22.10.2021

Лавров пошутил о позиции Киева по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о встрече МИД "нормандской четверки" по Донбассу (РФ, ФРГ, Франция, Украина), привел пример с артистами. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:31

2021-10-22T14:31

2021-10-22T14:31

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о встрече МИД "нормандской четверки" по Донбассу (РФ, ФРГ, Франция, Украина), привел пример с артистами.Министр отметил, что президент РФ Владимир Путин в контактах с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном объяснил им неадекватность призывов Киева созвать новый саммит в "нормандском формате", учитывая, что Украина не выполняет прошлые договоренности."Если речь идёт о том, чтобы попасть в телевизор вчетвером и тем самым сказать, "вот видите, как мы стараемся", - это одно. Но даже в известном "Квартале-95" артисты не просто выходили на сцену и смотрели на зрителей, они разыгрывали сценарий и удовлетворяли публику. Так вот публика ожидает выполнения Минских договорённостей", - сказал журналистам Лавров.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате. В Кремле считают, что провести саммит в "нормандском формате" было бы хорошо, но он должен быть подготовлен. В Кремле ранее заявили, что есть риск не успеть с проведением саммита в "нормандском формате" при уходящей с поста канцлера Германии Меркель.

https://ria.ru/20211011/putin-1754098888.html

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в мире, киев, оон, сергей лавров, россия