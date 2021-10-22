https://ria.ru/20211022/kurs-1755799199.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 14 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 14 копеек - РИА Новости, 22.10.2021
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 14 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 14,2 копейки - до 82,4979 рубля, курс доллара - на 12,81 копейки, до... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:30
2021-10-22T14:30
2021-10-22T14:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
евро
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
курс рубля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594965131_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_f8a226d8cc4c2ac495fd17b566a21e51.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 14,2 копейки - до 82,4979 рубля, курс доллара - на 12,81 копейки, до 70,8623 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 13,44 копейки, составив 76,0983 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594965131_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_7d7846038c3f6ffda9811ba2adb5d204.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, курс рубля, россия, курс доллара
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 14 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 14 копеек, до 82,5 рубля