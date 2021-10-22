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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211022/kurs-1755799199.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 14 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 14 копеек - РИА Новости, 22.10.2021
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 14 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 14,2 копейки - до 82,4979 рубля, курс доллара - на 12,81 копейки, до... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:30
2021-10-22T14:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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доллар
евро
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
курс рубля
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 14,2 копейки - до 82,4979 рубля, курс доллара - на 12,81 копейки, до 70,8623 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 13,44 копейки, составив 76,0983 рубля.
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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, курс рубля, россия, курс доллара
14:30 22.10.2021
 
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 14 копеек

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 14 копеек, до 82,5 рубля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 14,2 копейки - до 82,4979 рубля, курс доллара - на 12,81 копейки, до 70,8623 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 13,44 копейки, составив 76,0983 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларевроЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютКурс рубляРоссияКурс доллара
 
 
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