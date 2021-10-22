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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211022/kultura-1755848120.html
Бастрыкин заинтересовался данными об уничтожении Щербинского городища
Бастрыкин заинтересовался данными об уничтожении Щербинского городища - РИА Новости, 22.10.2021
Бастрыкин заинтересовался данными об уничтожении Щербинского городища
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался сообщениями, что при строительстве в Подмосковье был практически уничтожен... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:41
2021-10-22T17:41
культура
щербинка
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
культура
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался сообщениями, что при строительстве в Подмосковье был практически уничтожен памятник археологии Щербинское городище, он поручил доложить по данной ситуации, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что в эфире одного из федеральных каналов, со ссылкой на местных жителей и общественников, сообщалось, что частная компания в Подмосковье у деревни Щербинка в рамках строительства практически уничтожила Щербинское городище – памятник археологии VII века до н.э. – VI век н.э."Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Александру Старикову доложить о ситуации. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.Ранее археологи рассказали, что Щербинское городище в минувшие выходные было практически полностью уничтожено экскаваторами застройщиков, которые хотят возвести на этом месте строительный рынок. Они считают случившееся катастрофой для науки, поскольку Щербинское городище, упоминающееся во всех основных учебниках археологии, стало источником знаний о дославянской культуре Подмосковья.Прокуратура Московской области провела проверку информации о проведении земляных работ на территории Щербинского городища. После вмешательства надзорного ведомства проведение всех работ было незамедлительно прекращено.
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щербинка, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), культура
17:41 22.10.2021
 
Бастрыкин заинтересовался данными об уничтожении Щербинского городища

Следственный комитет заинтересовался сообщениями СМИ об уничтожении Щербинского городища

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался сообщениями, что при строительстве в Подмосковье был практически уничтожен памятник археологии Щербинское городище, он поручил доложить по данной ситуации, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в эфире одного из федеральных каналов, со ссылкой на местных жителей и общественников, сообщалось, что частная компания в Подмосковье у деревни Щербинка в рамках строительства практически уничтожила Щербинское городище – памятник археологии VII века до н.э. – VI век н.э.
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"Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Александру Старикову доложить о ситуации. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.
Ранее археологи рассказали, что Щербинское городище в минувшие выходные было практически полностью уничтожено экскаваторами застройщиков, которые хотят возвести на этом месте строительный рынок. Они считают случившееся катастрофой для науки, поскольку Щербинское городище, упоминающееся во всех основных учебниках археологии, стало источником знаний о дославянской культуре Подмосковья.
Прокуратура Московской области провела проверку информации о проведении земляных работ на территории Щербинского городища. После вмешательства надзорного ведомства проведение всех работ было незамедлительно прекращено.
 
КультураЩербинкаМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Культура
 
 
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