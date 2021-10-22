https://ria.ru/20211022/kultura-1755779110.html
Эксперт прокомментировал инцидент на съемках фильма с Болдуином
Эксперт прокомментировал инцидент на съемках фильма с Болдуином - РИА Новости, 22.10.2021
Эксперт прокомментировал инцидент на съемках фильма с Болдуином
Оружие, используемое для съёмок фильмов, должно тщательно контролироваться пиротехниками, особенно, когда оно выдаётся актёру, рассказала РИА Новости каскадёр,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:09
2021-10-22T13:09
2021-10-22T20:49
культура
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
кино и сериалы
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Оружие, используемое для съёмок фильмов, должно тщательно контролироваться пиротехниками, особенно, когда оно выдаётся актёру, рассказала РИА Новости каскадёр, постановщик трюков и вице-президент Гильдии каскадёров Варвара Никитина.В результате стрельбы на съёмках фильма, продюсер и актер Алек Болдуин, исполняющий главную роль в вестерне "Ржавчина", случайно застрелил оператора и тяжело ранил режиссера новой картины. Пистолет Болдуина должен был быть заряжен холостыми патронами, однако в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом."Необходимо понимать, что съёмки с трюками и пиротехникой - это съёмки повышенной опасности… Должно быть уделено предельное внимание работе с оружием. Я не понимаю, как на площадке мог оказаться не холостой, а боевой патрон - он не нужен, на практике такого не бывает. Когда оружие даётся актёру, этому должно уделяться предельное внимание со стороны пиротехников", - рассказала Никитина РИА Новости. -0-
https://ria.ru/20211022/bolduin-1755746754.html
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алек болдуин (александр рэй болдуин iii), кино и сериалы, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, новости шоу-бизнеса
13:09 22.10.2021 (обновлено: 20:49 22.10.2021)
Эксперт прокомментировал инцидент на съемках фильма с Болдуином
Постановщик трюков: оружие на съемках фильмов должно контролироваться пиротехниками