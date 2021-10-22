https://ria.ru/20211022/kultura-1755779110.html

Эксперт прокомментировал инцидент на съемках фильма с Болдуином

Эксперт прокомментировал инцидент на съемках фильма с Болдуином - РИА Новости, 22.10.2021

Эксперт прокомментировал инцидент на съемках фильма с Болдуином

Оружие, используемое для съёмок фильмов, должно тщательно контролироваться пиротехниками, особенно, когда оно выдаётся актёру, рассказала РИА Новости каскадёр,... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:09

2021-10-22T13:09

2021-10-22T20:49

культура

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

кино и сериалы

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

новости шоу-бизнеса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755745349_81:0:3000:1642_1920x0_80_0_0_ac46ab56d03fc5ae1a5e2485ce25fdfb.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Оружие, используемое для съёмок фильмов, должно тщательно контролироваться пиротехниками, особенно, когда оно выдаётся актёру, рассказала РИА Новости каскадёр, постановщик трюков и вице-президент Гильдии каскадёров Варвара Никитина.В результате стрельбы на съёмках фильма, продюсер и актер Алек Болдуин, исполняющий главную роль в вестерне "Ржавчина", случайно застрелил оператора и тяжело ранил режиссера новой картины. Пистолет Болдуина должен был быть заряжен холостыми патронами, однако в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом."Необходимо понимать, что съёмки с трюками и пиротехникой - это съёмки повышенной опасности… Должно быть уделено предельное внимание работе с оружием. Я не понимаю, как на площадке мог оказаться не холостой, а боевой патрон - он не нужен, на практике такого не бывает. Когда оружие даётся актёру, этому должно уделяться предельное внимание со стороны пиротехников", - рассказала Никитина РИА Новости. -0-

https://ria.ru/20211022/bolduin-1755746754.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алек болдуин (александр рэй болдуин iii), кино и сериалы, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, новости шоу-бизнеса