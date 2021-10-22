https://ria.ru/20211022/kuban-1755896619.html

На Кубани попросили увеличить затраты на укрепление берегов моря

На Кубани попросили увеличить затраты на укрепление берегов моря - РИА Новости, 22.10.2021

На Кубани попросили увеличить затраты на укрепление берегов моря

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) просят федеральный центр увеличить финансирование для укрепления береговой полосы водных объектов... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T23:42

2021-10-22T23:42

2021-10-22T23:42

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краснодарский край

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КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) просят федеральный центр увеличить финансирование для укрепления береговой полосы водных объектов Кубани и Крыма, сообщает пресс-служба ЗСК."Поводом к обращению в правительство России послужила необходимость решения проблемы деградации береговой полосы водных объектов Кубани и Крыма", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь об этом шла на пленарном заседании XXXV Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА) под председательством главы Госсовета Крыма Владимира Константинова."Регулярные подтопления горных и предгорных районов Краснодарского края и полуострова Крым, приводящие к трагическим последствиям, влекут за собой снижение эффективности промышленного производства, туристской и инвестиционной привлекательности курортных регионов… К числу факторов, негативно влияющих на водные объекты, их пропускную способность, относится неудовлетворительное состояние русел рек", - уточнил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.Противодействие паводкам и борьба с их последствиями в соответствии с Водным кодексом РФ отнесены к полномочиям субъектов, финансирование которых производится за счет субвенций из федерального бюджета.Как добавил спикер парламента Кубани, учитывая количество рек Краснодарского края, их протяженность, "фактическая потребность в финансировании значительно больше тех средств, которые региону выделяются"."Еще одна проблема - необходимость проведения берегоукрепительных и противооползневых работ в береговой зоне Черного и Азовского морей", - добавил представитель парламента. По его словам, не менее сложная ситуация складывается и в Республике Крым."В связи с этим в обращении к правительству РФ мы предложили увеличить финансирование за счет федерального бюджета переданных субъектам полномочий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, а также при распределении субвенций учитывать факторы морского воздействия на береговую полосу", - прокомментировал Юрий Бурлачко.Кроме того, для комплексного решения проблемы деградации берега Черного и Азовского морей депутаты края считают необходимым разработать адресную федеральную программу по берегоукреплению морей. "Это позволит в значительной степени увеличить турпоток в Краснодарский край и Республику Крым, обеспечив стабильное развитие курортных регионов и высокий рост налоговых поступлений в бюджеты", - заключил Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20211022/kuban-1755878791.html

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общество, краснодарский край, азовское море, россия