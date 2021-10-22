Бюджет Кубани вырос на 16,8%
Объём средств, привлечённый в бюджет Кубани, вырос на 16,8% с начала года
КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. В бюджет Кубани за 9 месяцев текущего года поступило 306,5 миллиарда рублей, это на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил журналистам глава края Вениамин Кондратьев.
"В краевую казну привлекли на 44 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года, темп роста составил 116,8%", - говорится в сообщении.
"За 9 месяцев в краевой бюджет поступило 306,5 миллиарда рублей. Из них большую часть составили налоговые и неналоговые доходы - 248,9 миллиарда рублей. Положительную динамику отмечаем по всем основным направлениям, что обусловлено ростом экономики региона. Поэтому по итогам года рассчитываем увеличить общую сумму до 325 миллиардов рублей", - уточнил губернатор.
По его словам, региону важно и дальше сохранить эту тенденцию. "Она позволит продолжить повышать качество жизни в регионе. Строить новые школы, детские сады и поликлиники, дороги, обновлять коммунальную инфраструктуру", - пояснил Кондратьев.
Как отметил замгубернатора Игорь Галась, расходы краевого бюджета по итогам 9 месяцев выросли до 276,5 миллиарда рублей. "В феврале и июне мы уже корректировали краевой бюджет в сторону увеличения. Большую часть дополнительных средств направили на строительство и реконструкцию школ, детских садов, больниц, поликлиник и офисов врачей общей практики, малобюджетных спортивных комплексов и центров единоборств. Особое внимание уделяем обеспечению жильем детей-сирот, переселению из ветхого и аварийного жилья", - приводятся слова первого замглавы региона.