Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20211022/kuban-1755878791.html
Бюджет Кубани вырос на 16,8%
Бюджет Кубани вырос на 16,8% - РИА Новости, 22.10.2021
Бюджет Кубани вырос на 16,8%
В бюджет Кубани за 9 месяцев текущего года поступило 306,5 миллиарда рублей, это на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил журналистам глава РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T20:31
2021-10-22T20:31
краснодарский край
экономика
краснодар
вениамин кондратьев
игорь галась
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_760aba5f2dd114c05ba933dc320dba91.jpg
КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. В бюджет Кубани за 9 месяцев текущего года поступило 306,5 миллиарда рублей, это на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил журналистам глава края Вениамин Кондратьев."В краевую казну привлекли на 44 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года, темп роста составил 116,8%", - говорится в сообщении."За 9 месяцев в краевой бюджет поступило 306,5 миллиарда рублей. Из них большую часть составили налоговые и неналоговые доходы - 248,9 миллиарда рублей. Положительную динамику отмечаем по всем основным направлениям, что обусловлено ростом экономики региона. Поэтому по итогам года рассчитываем увеличить общую сумму до 325 миллиардов рублей", - уточнил губернатор.По его словам, региону важно и дальше сохранить эту тенденцию. "Она позволит продолжить повышать качество жизни в регионе. Строить новые школы, детские сады и поликлиники, дороги, обновлять коммунальную инфраструктуру", - пояснил Кондратьев.Как отметил замгубернатора Игорь Галась, расходы краевого бюджета по итогам 9 месяцев выросли до 276,5 миллиарда рублей. "В феврале и июне мы уже корректировали краевой бюджет в сторону увеличения. Большую часть дополнительных средств направили на строительство и реконструкцию школ, детских садов, больниц, поликлиник и офисов врачей общей практики, малобюджетных спортивных комплексов и центров единоборств. Особое внимание уделяем обеспечению жильем детей-сирот, переселению из ветхого и аварийного жилья", - приводятся слова первого замглавы региона.
https://ria.ru/20211014/kuban-1754653752.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1a2901c64db3d96e1d5fe4ccbaaa4ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, краснодар, вениамин кондратьев, игорь галась
20:31 22.10.2021
 
Бюджет Кубани вырос на 16,8%

Объём средств, привлечённый в бюджет Кубани, вырос на 16,8% с начала года

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. В бюджет Кубани за 9 месяцев текущего года поступило 306,5 миллиарда рублей, это на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил журналистам глава края Вениамин Кондратьев.
"В краевую казну привлекли на 44 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года, темп роста составил 116,8%", - говорится в сообщении.
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 22:17Краснодарский край
Кубань сдала более 70 процентов соцобъектов, запланированных по нацпроектам
"За 9 месяцев в краевой бюджет поступило 306,5 миллиарда рублей. Из них большую часть составили налоговые и неналоговые доходы - 248,9 миллиарда рублей. Положительную динамику отмечаем по всем основным направлениям, что обусловлено ростом экономики региона. Поэтому по итогам года рассчитываем увеличить общую сумму до 325 миллиардов рублей", - уточнил губернатор.
По его словам, региону важно и дальше сохранить эту тенденцию. "Она позволит продолжить повышать качество жизни в регионе. Строить новые школы, детские сады и поликлиники, дороги, обновлять коммунальную инфраструктуру", - пояснил Кондратьев.
Как отметил замгубернатора Игорь Галась, расходы краевого бюджета по итогам 9 месяцев выросли до 276,5 миллиарда рублей. "В феврале и июне мы уже корректировали краевой бюджет в сторону увеличения. Большую часть дополнительных средств направили на строительство и реконструкцию школ, детских садов, больниц, поликлиник и офисов врачей общей практики, малобюджетных спортивных комплексов и центров единоборств. Особое внимание уделяем обеспечению жильем детей-сирот, переселению из ветхого и аварийного жилья", - приводятся слова первого замглавы региона.
 
Краснодарский крайЭкономикаКраснодарВениамин КондратьевИгорь Галась
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
01:17Умер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий
Лента новостейМолния
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандалеУмер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий