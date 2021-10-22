https://ria.ru/20211022/kuban-1755878791.html

Бюджет Кубани вырос на 16,8%

Бюджет Кубани вырос на 16,8% - РИА Новости, 22.10.2021

Бюджет Кубани вырос на 16,8%

В бюджет Кубани за 9 месяцев текущего года поступило 306,5 миллиарда рублей, это на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил журналистам глава РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T20:31

2021-10-22T20:31

2021-10-22T20:31

краснодарский край

экономика

краснодар

вениамин кондратьев

игорь галась

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КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. В бюджет Кубани за 9 месяцев текущего года поступило 306,5 миллиарда рублей, это на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил журналистам глава края Вениамин Кондратьев."В краевую казну привлекли на 44 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года, темп роста составил 116,8%", - говорится в сообщении."За 9 месяцев в краевой бюджет поступило 306,5 миллиарда рублей. Из них большую часть составили налоговые и неналоговые доходы - 248,9 миллиарда рублей. Положительную динамику отмечаем по всем основным направлениям, что обусловлено ростом экономики региона. Поэтому по итогам года рассчитываем увеличить общую сумму до 325 миллиардов рублей", - уточнил губернатор.По его словам, региону важно и дальше сохранить эту тенденцию. "Она позволит продолжить повышать качество жизни в регионе. Строить новые школы, детские сады и поликлиники, дороги, обновлять коммунальную инфраструктуру", - пояснил Кондратьев.Как отметил замгубернатора Игорь Галась, расходы краевого бюджета по итогам 9 месяцев выросли до 276,5 миллиарда рублей. "В феврале и июне мы уже корректировали краевой бюджет в сторону увеличения. Большую часть дополнительных средств направили на строительство и реконструкцию школ, детских садов, больниц, поликлиник и офисов врачей общей практики, малобюджетных спортивных комплексов и центров единоборств. Особое внимание уделяем обеспечению жильем детей-сирот, переселению из ветхого и аварийного жилья", - приводятся слова первого замглавы региона.

https://ria.ru/20211014/kuban-1754653752.html

краснодар

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экономика, краснодар, вениамин кондратьев, игорь галась