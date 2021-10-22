https://ria.ru/20211022/krym-1755891411.html

На Украине пообещали открыть "центры связи с властями" на границе с Крымом

На Украине пообещали открыть "центры связи с властями" на границе с Крымом - РИА Новости, 22.10.2021

На Украине пообещали открыть "центры связи с властями" на границе с Крымом

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил найти техническое решение, которое позволит обеспечить коммуникацию людей, проживающих на... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T22:41

2021-10-22T22:41

2021-10-22T22:41

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КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил найти техническое решение, которое позволит обеспечить коммуникацию людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, со всеми органами украинской власти, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов."Рассматривали, каким образом наладить конституционные права тех людей, которые пересекают линию разграничения на КПВВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, для того, чтобы открыть пункты прямой коммуникации непосредственно с представителями власти, с президентом, кабмином и другими органами власти", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.Он сообщил, что министерству цифровой трансформации было поручено разработать проект, суть которого состоит в разработке и обустройстве инфраструктуры на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда. По его словам, на предоставление соответствующего технического задания было отведено две недели – до следующего заседания Совета национальной безопасности и обороны.

https://ria.ru/20211022/krym-1755891046.html

киев

республика крым

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в мире, киев, республика крым, донбасс