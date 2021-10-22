Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211022/krym-1755891411.html
На Украине пообещали открыть "центры связи с властями" на границе с Крымом
На Украине пообещали открыть "центры связи с властями" на границе с Крымом - РИА Новости, 22.10.2021
На Украине пообещали открыть "центры связи с властями" на границе с Крымом
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил найти техническое решение, которое позволит обеспечить коммуникацию людей, проживающих на... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T22:41
2021-10-22T22:41
в мире
киев
республика крым
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_511:623:2672:1839_1920x0_80_0_0_6e3f41b14a9b252dab45a5a503cf633e.jpg
КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил найти техническое решение, которое позволит обеспечить коммуникацию людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, со всеми органами украинской власти, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов."Рассматривали, каким образом наладить конституционные права тех людей, которые пересекают линию разграничения на КПВВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, для того, чтобы открыть пункты прямой коммуникации непосредственно с представителями власти, с президентом, кабмином и другими органами власти", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.Он сообщил, что министерству цифровой трансформации было поручено разработать проект, суть которого состоит в разработке и обустройстве инфраструктуры на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда. По его словам, на предоставление соответствующего технического задания было отведено две недели – до следующего заседания Совета национальной безопасности и обороны.
https://ria.ru/20211022/krym-1755891046.html
киев
республика крым
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_550:464:2662:2048_1920x0_80_0_0_61737799ac3cb8d76fe63c649a60d0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, республика крым, донбасс
22:41 22.10.2021
 
На Украине пообещали открыть "центры связи с властями" на границе с Крымом

СНБО Украины пообещал открыть "центры связи с властями" на границе с Донбассом и Крымом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил найти техническое решение, которое позволит обеспечить коммуникацию людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, со всеми органами украинской власти, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Рассматривали, каким образом наладить конституционные права тех людей, которые пересекают линию разграничения на КПВВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, для того, чтобы открыть пункты прямой коммуникации непосредственно с представителями власти, с президентом, кабмином и другими органами власти", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.
Он сообщил, что министерству цифровой трансформации было поручено разработать проект, суть которого состоит в разработке и обустройстве инфраструктуры на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда. По его словам, на предоставление соответствующего технического задания было отведено две недели – до следующего заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 22:35
В Крыму оценили риск "большой войны" между Россией и Украиной
 
В миреКиевРеспублика КрымДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала