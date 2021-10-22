https://ria.ru/20211022/krym-1755891411.html
На Украине пообещали открыть "центры связи с властями" на границе с Крымом
На Украине пообещали открыть "центры связи с властями" на границе с Крымом - РИА Новости, 22.10.2021
На Украине пообещали открыть "центры связи с властями" на границе с Крымом
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил найти техническое решение, которое позволит обеспечить коммуникацию людей, проживающих на... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T22:41
2021-10-22T22:41
2021-10-22T22:41
в мире
киев
республика крым
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_511:623:2672:1839_1920x0_80_0_0_6e3f41b14a9b252dab45a5a503cf633e.jpg
КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил найти техническое решение, которое позволит обеспечить коммуникацию людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, со всеми органами украинской власти, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов."Рассматривали, каким образом наладить конституционные права тех людей, которые пересекают линию разграничения на КПВВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, для того, чтобы открыть пункты прямой коммуникации непосредственно с представителями власти, с президентом, кабмином и другими органами власти", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.Он сообщил, что министерству цифровой трансформации было поручено разработать проект, суть которого состоит в разработке и обустройстве инфраструктуры на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда. По его словам, на предоставление соответствующего технического задания было отведено две недели – до следующего заседания Совета национальной безопасности и обороны.
https://ria.ru/20211022/krym-1755891046.html
киев
республика крым
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_550:464:2662:2048_1920x0_80_0_0_61737799ac3cb8d76fe63c649a60d0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, республика крым, донбасс
На Украине пообещали открыть "центры связи с властями" на границе с Крымом
СНБО Украины пообещал открыть "центры связи с властями" на границе с Донбассом и Крымом