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В Крыму ужесточили ограничения по коронавирусу
В Крыму ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 22.10.2021
В Крыму ужесточили ограничения по коронавирусу
В Крыму с 25 октября временно прекратят прием все офисы "Мои документы" (многофункциональные центры предоставления госуслуг), а браки будут заключать в... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T18:39
2021-10-22T18:39
2021-10-22T19:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. В Крыму с 25 октября временно прекратят прием все офисы "Мои документы" (многофункциональные центры предоставления госуслуг), а браки будут заключать в присутствии не более 10 человек, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности."С 25 октября и до особого распоряжения приостановить прием заявителей во всех офисах "Мои документы" Республики Крым", - говорится в указе.Кроме того, министерству юстиции республики поручено с 25 октября обеспечить заключения браков в торжественной обстановке в присутствии не более 10 человек, включая сотрудников отдела ЗАГС.
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здоровье - общество, коронавирус в россии, общество, республика крым, новости - туризм
18:39 22.10.2021 (обновлено: 19:34 22.10.2021)
В Крыму ужесточили ограничения по коронавирусу
В Крыму с 25 октября прекратят прием все офисы "Мои документы"