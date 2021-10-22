https://ria.ru/20211022/krym-1755861820.html

В Крыму ужесточили ограничения по коронавирусу

В Крыму ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 22.10.2021

В Крыму ужесточили ограничения по коронавирусу

В Крыму с 25 октября временно прекратят прием все офисы "Мои документы" (многофункциональные центры предоставления госуслуг), а браки будут заключать в... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T18:39

2021-10-22T18:39

2021-10-22T19:34

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус в россии

общество

республика крым

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9abfcf7566a4d9b23856f93b7417f16a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. В Крыму с 25 октября временно прекратят прием все офисы "Мои документы" (многофункциональные центры предоставления госуслуг), а браки будут заключать в присутствии не более 10 человек, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности."С 25 октября и до особого распоряжения приостановить прием заявителей во всех офисах "Мои документы" Республики Крым", - говорится в указе.Кроме того, министерству юстиции республики поручено с 25 октября обеспечить заключения браков в торжественной обстановке в присутствии не более 10 человек, включая сотрудников отдела ЗАГС.

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, коронавирус в россии, общество, республика крым, новости - туризм