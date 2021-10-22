https://ria.ru/20211022/kreml-1755780574.html

Песков ответил на вопрос о статусе "Талибана"*

Песков ответил на вопрос о статусе "Талибана"* - РИА Новости, 22.10.2021

Песков ответил на вопрос о статусе "Талибана"*

В России не может быть отдельного механизма снятия с движения "Талибан"* статуса террористического, решение об этом принимает ООН, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:15

2021-10-22T13:15

2021-10-22T13:16

оон

талибан

владимир путин

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755410588_0:203:3100:1947_1920x0_80_0_0_4ed049eac11ca5685b337250f5994445.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В России не может быть отдельного механизма снятия с движения "Талибан"* статуса террористического, решение об этом принимает ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение по исключению движения "Талибан"* из списка террористических организаций должно приниматься на уровне ООН, РФ будет двигаться в этом направлении."Да, президент вчера это все разъяснил", - добавил он, отвечая на вопрос о том, ориентируется ли РФ на международное право в вопросе признания тех или иных организаций экстремистскими.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211021/taliban-1755708728.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, талибан, владимир путин, дмитрий песков, россия