https://ria.ru/20211022/kreml-1755780574.html
Песков ответил на вопрос о статусе "Талибана"*
Песков ответил на вопрос о статусе "Талибана"* - РИА Новости, 22.10.2021
Песков ответил на вопрос о статусе "Талибана"*
В России не может быть отдельного механизма снятия с движения "Талибан"* статуса террористического, решение об этом принимает ООН, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:15
2021-10-22T13:15
2021-10-22T13:16
оон
талибан
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В России не может быть отдельного механизма снятия с движения "Талибан"* статуса террористического, решение об этом принимает ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение по исключению движения "Талибан"* из списка террористических организаций должно приниматься на уровне ООН, РФ будет двигаться в этом направлении."Да, президент вчера это все разъяснил", - добавил он, отвечая на вопрос о том, ориентируется ли РФ на международное право в вопросе признания тех или иных организаций экстремистскими.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20211021/taliban-1755708728.html
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оон, талибан, владимир путин, дмитрий песков, россия
13:15 22.10.2021 (обновлено: 13:16 22.10.2021)
Песков ответил на вопрос о статусе "Талибана"*
Песков о талибах: решение об изменении их статуса принимает ООН