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В Красноярске сняли ролик с инспектором ДПС в роли куклы-убийцы
В Красноярске сняли ролик с инспектором ДПС в роли куклы-убийцы - РИА Новости, 22.10.2021
В Красноярске сняли ролик с инспектором ДПС в роли куклы-убийцы
Сотрудники ГИБДД из Красноярска сняли видеоролик по мотивам популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара", где обыграли сюжет первой серии с нарушениями... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:16
2021-10-22T14:38
общество
netflix
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД из Красноярска сняли видеоролик по мотивам популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара", где обыграли сюжет первой серии с нарушениями правил движения на пешеходном переходе.В ролике, который выложен на официальных страницах ведомства в соцсетях, пешеходы под музыку из серии "Тише едешь, дальше будешь" идут по зебре, когда время таймера зеленого света на светофоре истекает. Загорается красный свет, и автоинспектор, изображая куклу-убийцу, разворачивает голову на 180 градусов, замечая нарушение. В следующем кадре он сидит в автомобиле и выписывает штраф."ГИБДД предупреждает – никаких игр на проезжей части! Даже в "Красный свет – зеленый свет"! Особенно в "Красный свет – зеленый свет"! Инспектор все видит", - говорится в описании к ролику.По сюжету первой серии "Игры в кальмара", участники смертельной игры должны двигать к к финишу только тогда, когда кукла-убийца поёт спиной к игроках. Затем она произносит "Тише едешь, дальше будешь. Раз, два" и оборачивается. Игроки должны замереть, а тех, кто продолжил двигаться или шевелиться, расстреливают.Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание. "Игра в кальмара" сохраняет за собой первое место среди самых популярных телешоу на Netflix, которое сериал занял еще 23 сентября.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Ролик красноярского ГИБДД по мотивам "Игры в кальмара"
По мотивам «Игры в кальмара» в ГИБДД по Красноярскому краю сделали видео. Оно призывает не играть на проезжей части.
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60
общество, netflix
14:16 22.10.2021 (обновлено: 14:38 22.10.2021)
 
В Красноярске сняли ролик с инспектором ДПС в роли куклы-убийцы

В Красноярске сняли ролик по мотивам "Игры в кальмара" с инспектором в роли куклы-убийцы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД из Красноярска сняли видеоролик по мотивам популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара", где обыграли сюжет первой серии с нарушениями правил движения на пешеходном переходе.
В ролике, который выложен на официальных страницах ведомства в соцсетях, пешеходы под музыку из серии "Тише едешь, дальше будешь" идут по зебре, когда время таймера зеленого света на светофоре истекает. Загорается красный свет, и автоинспектор, изображая куклу-убийцу, разворачивает голову на 180 градусов, замечая нарушение. В следующем кадре он сидит в автомобиле и выписывает штраф.
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"ГИБДД предупреждает – никаких игр на проезжей части! Даже в "Красный свет – зеленый свет"! Особенно в "Красный свет – зеленый свет"! Инспектор все видит", - говорится в описании к ролику.
По сюжету первой серии "Игры в кальмара", участники смертельной игры должны двигать к к финишу только тогда, когда кукла-убийца поёт спиной к игроках. Затем она произносит "Тише едешь, дальше будешь. Раз, два" и оборачивается. Игроки должны замереть, а тех, кто продолжил двигаться или шевелиться, расстреливают.
Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание. "Игра в кальмара" сохраняет за собой первое место среди самых популярных телешоу на Netflix, которое сериал занял еще 23 сентября.
 
ОбществоNetflix
 
 
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