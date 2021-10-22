https://ria.ru/20211022/krasnoyarsk-1755795658.html
В Красноярске сняли ролик с инспектором ДПС в роли куклы-убийцы
В Красноярске сняли ролик с инспектором ДПС в роли куклы-убийцы - РИА Новости, 22.10.2021
В Красноярске сняли ролик с инспектором ДПС в роли куклы-убийцы
Сотрудники ГИБДД из Красноярска сняли видеоролик по мотивам популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара", где обыграли сюжет первой серии с нарушениями... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:16
2021-10-22T14:16
2021-10-22T14:38
общество
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД из Красноярска сняли видеоролик по мотивам популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара", где обыграли сюжет первой серии с нарушениями правил движения на пешеходном переходе.В ролике, который выложен на официальных страницах ведомства в соцсетях, пешеходы под музыку из серии "Тише едешь, дальше будешь" идут по зебре, когда время таймера зеленого света на светофоре истекает. Загорается красный свет, и автоинспектор, изображая куклу-убийцу, разворачивает голову на 180 градусов, замечая нарушение. В следующем кадре он сидит в автомобиле и выписывает штраф."ГИБДД предупреждает – никаких игр на проезжей части! Даже в "Красный свет – зеленый свет"! Особенно в "Красный свет – зеленый свет"! Инспектор все видит", - говорится в описании к ролику.По сюжету первой серии "Игры в кальмара", участники смертельной игры должны двигать к к финишу только тогда, когда кукла-убийца поёт спиной к игроках. Затем она произносит "Тише едешь, дальше будешь. Раз, два" и оборачивается. Игроки должны замереть, а тех, кто продолжил двигаться или шевелиться, расстреливают.Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание. "Игра в кальмара" сохраняет за собой первое место среди самых популярных телешоу на Netflix, которое сериал занял еще 23 сентября.
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Ролик красноярского ГИБДД по мотивам "Игры в кальмара"
По мотивам «Игры в кальмара» в ГИБДД по Красноярскому краю сделали видео. Оно призывает не играть на проезжей части.
2021-10-22T14:16
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PT0M14S
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общество, netflix
14:16 22.10.2021 (обновлено: 14:38 22.10.2021)
В Красноярске сняли ролик с инспектором ДПС в роли куклы-убийцы
В Красноярске сняли ролик по мотивам "Игры в кальмара" с инспектором в роли куклы-убийцы
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД из Красноярска сняли видеоролик по мотивам популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара", где обыграли сюжет первой серии с нарушениями правил движения на пешеходном переходе.
В ролике, который выложен на официальных страницах ведомства в соцсетях, пешеходы под музыку из серии "Тише едешь, дальше будешь" идут по зебре, когда время таймера зеленого света на светофоре истекает. Загорается красный свет, и автоинспектор, изображая куклу-убийцу, разворачивает голову на 180 градусов, замечая нарушение. В следующем кадре он сидит в автомобиле и выписывает штраф.
"ГИБДД предупреждает – никаких игр на проезжей части! Даже в "Красный свет – зеленый свет"! Особенно в "Красный свет – зеленый свет"! Инспектор все видит", - говорится в описании к ролику.
По сюжету первой серии "Игры в кальмара", участники смертельной игры должны двигать к к финишу только тогда, когда кукла-убийца поёт спиной к игроках. Затем она произносит "Тише едешь, дальше будешь. Раз, два" и оборачивается. Игроки должны замереть, а тех, кто продолжил двигаться или шевелиться, расстреливают.
Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix
состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание. "Игра в кальмара" сохраняет за собой первое место среди самых популярных телешоу на Netflix, которое сериал занял еще 23 сентября.