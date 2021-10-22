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В Тверской области развернуты 2,5 тысяч коек для лечения больных COVID-19
В Тверской области развернуты 2,5 тысяч коек для лечения больных COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021
В Тверской области развернуты 2,5 тысяч коек для лечения больных COVID-19
Для лечения пациентов с коронавирусом в Тверской области развернуты почти 2,5 тысяч коек в 15 медицинских учреждениях, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:10
2021-10-22T13:10
2021-10-22T13:10
тверская область
тверь
игорь руденя
коронавирус в россии
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ТВЕРЬ, 22 окт – РИА Новости. Для лечения пациентов с коронавирусом в Тверской области развернуты почти 2,5 тысяч коек в 15 медицинских учреждениях, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.По его словам, в регионе дйствуют 12 центров амбулаторной помощи, в которых пациенты с симптомами заболевания могут сдать ПЦР-тест, получить лекарственные препараты, направление на проведение компьютерной томографии или на госпитализацию."Вакцины от коронавируса в Тверской области достаточно - 140 тысяч доз. В Твери запустили проект по мобильным пунктам вакцинации. Ежедневно они меняют дислокацию", - сказал Руденя.Он вновь призвал тверичан вакцинироваться."Даже если вакцинированный человек заболел, болезнь проходит гораздо легче, люди не попадают на аппараты искусственной вентиляции лёгких. Если мы справимся с задачей по вакцинации, то меры по ограничению нашей экономики не будут востребованы", - сказал глава региона.В пресс-службе регионального правительства отметили, что для наращивания темпов вакцинации принято решение о введении в Тверской области обязательной вакцинации на уровне не менее 80% сотрудников предприятий и организаций в сферах оказания финансовых, страховых, консультационных и бытовых услуг, почтовой связи, физкультурно-оздоровительной, культурной, выставочной, просветительской и развлекательной деятельности, парикмахерских и салонов красоты.Также это работники всех организаций и предприятий с численностью более 100 человек, сотрудники органов власти всех уровней и подведомственных им организаций.Показатели вакцинации данных групп граждан первым компонентом должны быть достигнуты до 6 ноября, вторым компонентом – до 6 декабря этого года, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211022/rezhim-1755778219.html
https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755080789.html
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тверь, игорь руденя, коронавирус в россии
ТВЕРЬ, 22 окт – РИА Новости
. Для лечения пациентов с коронавирусом в Тверской области развернуты почти 2,5 тысяч коек в 15 медицинских учреждениях, сообщил губернатор региона Игорь Руденя
.
По его словам, в регионе дйствуют 12 центров амбулаторной помощи, в которых пациенты с симптомами заболевания могут сдать ПЦР-тест, получить лекарственные препараты, направление на проведение компьютерной томографии или на госпитализацию.
"Вакцины от коронавируса в Тверской области достаточно - 140 тысяч доз. В Твери
запустили проект по мобильным пунктам вакцинации. Ежедневно они меняют дислокацию", - сказал Руденя.
Он вновь призвал тверичан вакцинироваться.
"Даже если вакцинированный человек заболел, болезнь проходит гораздо легче, люди не попадают на аппараты искусственной вентиляции лёгких. Если мы справимся с задачей по вакцинации, то меры по ограничению нашей экономики не будут востребованы", - сказал глава региона.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что для наращивания темпов вакцинации принято решение о введении в Тверской области обязательной вакцинации на уровне не менее 80% сотрудников предприятий и организаций в сферах оказания финансовых, страховых, консультационных и бытовых услуг, почтовой связи, физкультурно-оздоровительной, культурной, выставочной, просветительской и развлекательной деятельности, парикмахерских и салонов красоты.
Также это работники всех организаций и предприятий с численностью более 100 человек, сотрудники органов власти всех уровней и подведомственных им организаций.
Показатели вакцинации данных групп граждан первым компонентом должны быть достигнуты до 6 ноября, вторым компонентом – до 6 декабря этого года, отметили в пресс-службе.