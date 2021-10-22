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Тамбовщина не планирует вводить ограничения из-за COVID до 30 октября
Тамбовщина не планирует вводить ограничения из-за COVID до 30 октября - РИА Новости, 22.10.2021
Тамбовщина не планирует вводить ограничения из-за COVID до 30 октября
Власти Тамбовской области не планируют вводить новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции и объявлять нерабочие дни ранее 30 октября,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:45
2021-10-22T17:45
тамбовская область
максим егоров
коронавирус в россии
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ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Власти Тамбовской области не планируют вводить новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции и объявлять нерабочие дни ранее 30 октября, сообщает в пятницу обладминистрация.В среду президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что из-за пандемии нерабочие дни с сохранением зарплат в России продлятся с 30 октября по 7 ноября, и призвал глав регионов при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября."В Тамбовской области ограничительные меры до 30 октября вводить пока не планируется. Субъект будет действовать в рамках соответствующего указа президента. Естественно, ситуация с коронавирусом находится на постоянном контроле. И если возникнет необходимость ввести дополнительные ограничения, мы это сделаем в соответствии с законодательством. В данный момент я обращаюсь ко всем жителям области с призывом вакцинироваться, для тех, кто этого еще не сделал, и соблюдать масочный режим", - приводит обладминистрация слова врио главы региона Максима Егорова.В Тамбовской области введена обязательная вакцинация для ряда категорий населения. С 18 октября граждане в возрасте 65 лет и старше не могут посещать культурно-досуговые мероприятия, организуемые центрами, клубами, кружками и секциями.Кафе, бары, рестораны и другие места общественного питания могут работать только при условии заполнения зала не более чем на 50%. При этом их посещение с 23 часов до 3 часов ночи возможно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 (либо QR-кода о вакцинации), справки либо QR-кода о перенесении заболевании в течение 6 месяцев, справки об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 со сроком годности 3 суток до посещения общепита. С 3 часов ночи до 7 утра деятельность этих организаций общественного питания приостанавливается полностью. Кроме того, в области введен запрет на работу детских игровых комнат и залов, расположенных на территории торговых и торгово-развлекательных центров.С 1 ноября посещать бани, сауны, солярии, музеи, кинотеатры, концерты и публичные выступления, останавливаться в гостиницах, санаториях можно будет только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 либо QR-кода о вакцинации, справки либо QR-кода о перенесенной в течение 6 месяцев заболевании, либо справки об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 со сроком годности 3 суток. Эти документы не нужно предъявлять гражданам в возрасте до 18 лет.
https://ria.ru/20211021/meditsina-1755644784.html
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тамбовская область, максим егоров, коронавирус в россии
17:45 22.10.2021
 

Тамбовщина не планирует вводить ограничения из-за COVID до 30 октября

© Depositphotos / mulderphotoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Depositphotos / mulderphoto
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ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Власти Тамбовской области не планируют вводить новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции и объявлять нерабочие дни ранее 30 октября, сообщает в пятницу обладминистрация.
В среду президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что из-за пандемии нерабочие дни с сохранением зарплат в России продлятся с 30 октября по 7 ноября, и призвал глав регионов при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.
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"В Тамбовской области ограничительные меры до 30 октября вводить пока не планируется. Субъект будет действовать в рамках соответствующего указа президента. Естественно, ситуация с коронавирусом находится на постоянном контроле. И если возникнет необходимость ввести дополнительные ограничения, мы это сделаем в соответствии с законодательством. В данный момент я обращаюсь ко всем жителям области с призывом вакцинироваться, для тех, кто этого еще не сделал, и соблюдать масочный режим", - приводит обладминистрация слова врио главы региона Максима Егорова.
В Тамбовской области введена обязательная вакцинация для ряда категорий населения. С 18 октября граждане в возрасте 65 лет и старше не могут посещать культурно-досуговые мероприятия, организуемые центрами, клубами, кружками и секциями.
Кафе, бары, рестораны и другие места общественного питания могут работать только при условии заполнения зала не более чем на 50%. При этом их посещение с 23 часов до 3 часов ночи возможно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 (либо QR-кода о вакцинации), справки либо QR-кода о перенесении заболевании в течение 6 месяцев, справки об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 со сроком годности 3 суток до посещения общепита. С 3 часов ночи до 7 утра деятельность этих организаций общественного питания приостанавливается полностью. Кроме того, в области введен запрет на работу детских игровых комнат и залов, расположенных на территории торговых и торгово-развлекательных центров.
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С 1 ноября посещать бани, сауны, солярии, музеи, кинотеатры, концерты и публичные выступления, останавливаться в гостиницах, санаториях можно будет только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 либо QR-кода о вакцинации, справки либо QR-кода о перенесенной в течение 6 месяцев заболевании, либо справки об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 со сроком годности 3 суток. Эти документы не нужно предъявлять гражданам в возрасте до 18 лет.
 
Тамбовская областьМаксим ЕгоровКоронавирус в России
 
 
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