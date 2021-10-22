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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755836105.html
В Ростовской области число заболевших COVID-19 превысило 150 тысяч человек
В Ростовской области число заболевших COVID-19 превысило 150 тысяч человек - РИА Новости, 22.10.2021
В Ростовской области число заболевших COVID-19 превысило 150 тысяч человек
Еще 592 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за минувшие сутки, общее число инфицированных превысило 150 тысяч человек, сообщает правительство... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:59
2021-10-22T16:59
распространение коронавируса
общество
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости. Еще 592 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за минувшие сутки, общее число инфицированных превысило 150 тысяч человек, сообщает правительство региона.В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России, в том числе в Ростовской области."По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 592 и на утро 22 октября нарастающим итогом достигло 150 578", - говорится в сообщении областного правительства.За весь период пандемии в регионе выздоровели 126 989 человек, умерли 7453 человека. Лечение в стационарах получают 4872 пациента, в том числе 420 находятся на аппаратах ИВЛ.Прививки от коронавируса в области сделали более 1,6 миллиона человек.
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ростовская область
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общество, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:59 22.10.2021
 
В Ростовской области число заболевших COVID-19 превысило 150 тысяч человек

Число заболевших COVID-19 в Ростовской области превысило 150 тысяч человек

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости. Еще 592 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за минувшие сутки, общее число инфицированных превысило 150 тысяч человек, сообщает правительство региона.
В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России, в том числе в Ростовской области.
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"По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 592 и на утро 22 октября нарастающим итогом достигло 150 578", - говорится в сообщении областного правительства.
За весь период пандемии в регионе выздоровели 126 989 человек, умерли 7453 человека. Лечение в стационарах получают 4872 пациента, в том числе 420 находятся на аппаратах ИВЛ.
Прививки от коронавируса в области сделали более 1,6 миллиона человек.
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Распространение коронавирусаОбществоРостовская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Татьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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