https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755836105.html

В Ростовской области число заболевших COVID-19 превысило 150 тысяч человек

В Ростовской области число заболевших COVID-19 превысило 150 тысяч человек - РИА Новости, 22.10.2021

В Ростовской области число заболевших COVID-19 превысило 150 тысяч человек

Еще 592 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за минувшие сутки, общее число инфицированных превысило 150 тысяч человек, сообщает правительство... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:59

2021-10-22T16:59

2021-10-22T16:59

распространение коронавируса

общество

ростовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости. Еще 592 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за минувшие сутки, общее число инфицированных превысило 150 тысяч человек, сообщает правительство региона.В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России, в том числе в Ростовской области."По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 592 и на утро 22 октября нарастающим итогом достигло 150 578", - говорится в сообщении областного правительства.За весь период пандемии в регионе выздоровели 126 989 человек, умерли 7453 человека. Лечение в стационарах получают 4872 пациента, в том числе 420 находятся на аппаратах ИВЛ.Прививки от коронавируса в области сделали более 1,6 миллиона человек.

https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html

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общество, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии