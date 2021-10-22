https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755814559.html

В Подмосковье не планируют вводить QR-коды для общественного транспорта

В Подмосковье не планируют вводить QR-коды для общественного транспорта - РИА Новости, 22.10.2021

В Подмосковье не планируют вводить QR-коды для общественного транспорта

В минтрансе Подмосковья выразили надежду на то, что не потребуется введение дополнительных ковид-мер, в том числе и QR-кодов. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:35

2021-10-22T15:35

2021-10-22T16:00

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В минтрансе Подмосковья выразили надежду на то, что не потребуется введение дополнительных ковид-мер, в том числе и QR-кодов."Мы будем надеяться, что дополнительных никаких мер нам не потребуется... Мы остановимся на том, что мы ... сегодня с вами уже приняли, на тех мерах. И дополнительных мер не будет", - ответил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик на вопрос журналистов о возможности введения QR-кодов в подмосковном транспорте при ухудшении эпидемиологической ситуации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/shkola-1755809186.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), коронавирус в россии