https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755814559.html
В Подмосковье не планируют вводить QR-коды для общественного транспорта
В Подмосковье не планируют вводить QR-коды для общественного транспорта - РИА Новости, 22.10.2021
В Подмосковье не планируют вводить QR-коды для общественного транспорта
В минтрансе Подмосковья выразили надежду на то, что не потребуется введение дополнительных ковид-мер, в том числе и QR-кодов. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:35
2021-10-22T15:35
2021-10-22T16:00
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569428961_0:225:3071:1952_1920x0_80_0_0_ef08ff7c72733cedc098d9327262e099.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В минтрансе Подмосковья выразили надежду на то, что не потребуется введение дополнительных ковид-мер, в том числе и QR-кодов."Мы будем надеяться, что дополнительных никаких мер нам не потребуется... Мы остановимся на том, что мы ... сегодня с вами уже приняли, на тех мерах. И дополнительных мер не будет", - ответил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик на вопрос журналистов о возможности введения QR-кодов в подмосковном транспорте при ухудшении эпидемиологической ситуации.
https://radiosputnik.ria.ru/20211022/shkola-1755809186.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569428961_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_a2c08063bd4554b7a21f5098061578b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), коронавирус в россии
15:35 22.10.2021 (обновлено: 16:00 22.10.2021)
В Подмосковье не планируют вводить QR-коды для общественного транспорта
Власти Подмосковья не планируют вводить QR-коды для поездок на общественном транспорте