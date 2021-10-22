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Бесстрашно умирать в России уже умеют. Пора отважиться жить
Бесстрашно умирать в России уже умеют. Пора отважиться жить - РИА Новости, 22.10.2021
Бесстрашно умирать в России уже умеют. Пора отважиться жить
На фоне ежедневных печальных антирекордов коронавирусной статистики, на фоне мрачных рапортов властей о заканчивающихся койках для больных COVID-19 и срочном... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:04
2021-10-22T16:04
авторы
вциом
россия
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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На фоне ежедневных печальных антирекордов коронавирусной статистики, на фоне мрачных рапортов властей о заканчивающихся койках для больных COVID-19 и срочном развертывании дополнительных стационаров, на фоне нового витка административных ограничений с целью обуздать эпидемию ВЦИОМ опубликовал удивительные — иного слова не подберешь — результаты исследования, посвященного мнению граждан о принимаемых мерах борьбы с заболеванием.Итак:При этом "в случае серьезного ухудшения эпидемической ситуации" обязательную вакцинацию сотрудников госструктур поддержали 68 процентов респондентов, а поездки в другие регионы и страны по QR-кодам — 64 процента.Ну и самое прекрасное: 73 процента опрошенных считают правильным — при все том же "серьезном ухудшении эпидемической ситуации" — предоставление двух выходных вакцинирующимся. В общем, в России чума, холера и черная оспа являются отличным поводом для пары дополнительных дней отдыха.Однако даже эти цифры, свидетельствующие о неблестящем положении дел с сознательностью и ответственностью у российских граждан, лакируют куда более мрачную реальность: там, где на словах осознают серьезность ситуации и поддерживают меры по ее преодолению более половины граждан, вакцинировано менее трети общества.Вот уже больше года наблюдатели и аналитики пытаются объяснить причины столь вопиющего общественного нигилизма. В первую очередь достается, конечно, государству — которое, по их мнению, мало сделало, провалило информационную кампанию и вообще не вызывает достаточного уровня доверия у своих граждан.Наверное, с этими аргументами до определенной степени даже можно было бы согласиться — если бы на дворе стояла осень 2020-го или хотя бы январь 2021-го. В это самое время год назад в силу еще достаточно низкой заболеваемости и очень низкой смертности по стране люди, не столкнувшиеся с COVID-19 лично или в ближнем кругу, могли верить, что исходящая от коронавируса угроза преувеличивается властями. А в начале этого года, когда кривая заболеваемости и смертности уже рванула вверх, многие действительно боялись прививаться стремительно созданной вакциной, сомневались в ее безопасности.С тех пор прошло десять месяцев. В стране, наверное, не осталось ни одного человека, который бы так или иначе — сам, через родственников, друзей или коллег — не столкнулся бы с ужасом COVID-19. Ежедневная страшная статистика подтверждается личным опытом, когда вокруг один за другим попадают на больничную койку, на ИВЛ — а все чаще и на кладбище — люди.За это же время вакцинами против коронавируса охвачены миллиарды людей. В случае "Спутника V" речь идет о многих десятках миллионов по всему миру. Уже накоплены огромные массивы информации, в том числе на примере целых стран, о безопасности препарата и уровне его эффективности. И эта информация неустанно доносится до общества. Результат — как об стенку горох.Если оставить за кадром убежденных антипрививочников и носителей идей о заговоре мирового правительства рептилоидов по чипизации и стерилизации человечества (таких все-таки явное меньшинство), то аргументы людей, по сей день не дошедших до пунктов вакцинации, по сути, сводятся к одному доводу: вакцины против COVID-19 не являются стопроцентными — ни по эффективности, ни по безопасности.И это чистая правда. Правда, ровно то же самое можно сказать про абсолютно любой медицинский препарат, начиная с отвара ромашки.Таким образом, упорное уклонение людей от прививки (при формальной рациональности озвучиваемых ими причин) на самом деле — глубоко иррационально. Как раз тут и стоит искать объяснения странным и даже несколько пугающим настроениям российского общества.Скорее всего, разгадка таится в фатализме нашего народа, в его отношении к жизни и смерти. Почему сложилось именно так, вполне понятно — суровая тысячелетняя история России культивировала личную жертвенность ради спасения других, ради будущего. Это то, что неизменно поражает в нашем народе иностранцев: как легко и как будто не задумываясь люди отдают свои жизни ради Отчизны, ради други своя, ради светлого завтра.Но у подобного фатализма и подвига как обыденной части жизни есть "побочные эффекты". Это, в том числе, и пренебрежительное — если не сказать наплевательское — отношение к собственному здоровью. Что по-своему даже логично: какой смысл сегодня идти к врачу из-за головной боли, если завтра может потребоваться войти в горящую избу или лечь на амбразуру — и предынсультное состояние, в котором находится человек, тогда потеряет всякое значение?Вот только с избами и амбразурами у большинства наших современников все-таки не складывается. Зато в результате их позиции в России постыдно низкая продолжительность жизни у мужчин и просто позорный уровень вакцинации — особенно для страны, создавшей лучший препарат против COVID-19.В то же время можно понять Владимира Путина, который вчера в очередной раз подтвердил, что он является противником принудительной вакцинации. Ведь любая государственная директивность в данном вопросе вновь обращается к той самой жертвенности нашего народа, которая мобилизуется на призыв любой ценой победить врага. В прошлом столетии именно так в России была побеждена оспа, полиомиелит и многие другие тяжелые заболевания.Это было грандиозное свершение, но в основе его лежало стремление государства защитить здоровье общества. Судя же по текущим событиям, вряд ли нам было бы чем гордиться сегодня, если бы тогда гражданам был предоставлен выбор.Нашим людям пора научиться ценить себя, заботиться о себе и своих близких. Им пора научиться не только умирать ради высоких целей, но и жить ради них — ради собственного благополучия и счастливого будущего своих детей. Ну а светлое будущее России к этому само собой приложится.Начать можно с вакцинации от COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20211022/kovid-1755776087.html
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Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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60
авторы, вциом, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:04 22.10.2021
 

Бесстрашно умирать в России уже умеют. Пора отважиться жить

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОтделение реанимации во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Отделение реанимации во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
На фоне ежедневных печальных антирекордов коронавирусной статистики, на фоне мрачных рапортов властей о заканчивающихся койках для больных COVID-19 и срочном развертывании дополнительных стационаров, на фоне нового витка административных ограничений с целью обуздать эпидемию ВЦИОМ опубликовал удивительные — иного слова не подберешь — результаты исследования, посвященного мнению граждан о принимаемых мерах борьбы с заболеванием.
Итак:
  • обязательную вакцинацию медработников поддерживают 64 процента опрошенных;
  • с допуском в общественные места по QR-кодам согласились 56 процентов;
  • вакцинацию 80 процентов сотрудников организаций и предприятий поддержали 55 процентов.
При этом "в случае серьезного ухудшения эпидемической ситуации" обязательную вакцинацию сотрудников госструктур поддержали 68 процентов респондентов, а поездки в другие регионы и страны по QR-кодам — 64 процента.
Девушка в маске в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 12:55Сказано в эфире
Помогут ли нерабочие дни снизить заболеваемость COVID-19? Взгляд врача
Ну и самое прекрасное: 73 процента опрошенных считают правильным — при все том же "серьезном ухудшении эпидемической ситуации" — предоставление двух выходных вакцинирующимся. В общем, в России чума, холера и черная оспа являются отличным поводом для пары дополнительных дней отдыха.
Однако даже эти цифры, свидетельствующие о неблестящем положении дел с сознательностью и ответственностью у российских граждан, лакируют куда более мрачную реальность: там, где на словах осознают серьезность ситуации и поддерживают меры по ее преодолению более половины граждан, вакцинировано менее трети общества.
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 12:33Распространение коронавируса
В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом крайне непростой
Вот уже больше года наблюдатели и аналитики пытаются объяснить причины столь вопиющего общественного нигилизма. В первую очередь достается, конечно, государству — которое, по их мнению, мало сделало, провалило информационную кампанию и вообще не вызывает достаточного уровня доверия у своих граждан.
Наверное, с этими аргументами до определенной степени даже можно было бы согласиться — если бы на дворе стояла осень 2020-го или хотя бы январь 2021-го. В это самое время год назад в силу еще достаточно низкой заболеваемости и очень низкой смертности по стране люди, не столкнувшиеся с COVID-19 лично или в ближнем кругу, могли верить, что исходящая от коронавируса угроза преувеличивается властями. А в начале этого года, когда кривая заболеваемости и смертности уже рванула вверх, многие действительно боялись прививаться стремительно созданной вакциной, сомневались в ее безопасности.
Медицинский работник в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 11:39
В России оценили уровень коллективного иммунитета
С тех пор прошло десять месяцев. В стране, наверное, не осталось ни одного человека, который бы так или иначе — сам, через родственников, друзей или коллег — не столкнулся бы с ужасом COVID-19. Ежедневная страшная статистика подтверждается личным опытом, когда вокруг один за другим попадают на больничную койку, на ИВЛ — а все чаще и на кладбище — люди.
За это же время вакцинами против коронавируса охвачены миллиарды людей. В случае "Спутника V" речь идет о многих десятках миллионов по всему миру. Уже накоплены огромные массивы информации, в том числе на примере целых стран, о безопасности препарата и уровне его эффективности. И эта информация неустанно доносится до общества. Результат — как об стенку горох.
Если оставить за кадром убежденных антипрививочников и носителей идей о заговоре мирового правительства рептилоидов по чипизации и стерилизации человечества (таких все-таки явное меньшинство), то аргументы людей, по сей день не дошедших до пунктов вакцинации, по сути, сводятся к одному доводу: вакцины против COVID-19 не являются стопроцентными — ни по эффективности, ни по безопасности.
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 10:57Авторы
COVID-19 и права: новые манипуляции антипрививочников
И это чистая правда. Правда, ровно то же самое можно сказать про абсолютно любой медицинский препарат, начиная с отвара ромашки.
Таким образом, упорное уклонение людей от прививки (при формальной рациональности озвучиваемых ими причин) на самом деле — глубоко иррационально. Как раз тут и стоит искать объяснения странным и даже несколько пугающим настроениям российского общества.
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 11:36Распространение коронавируса
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Скорее всего, разгадка таится в фатализме нашего народа, в его отношении к жизни и смерти. Почему сложилось именно так, вполне понятно — суровая тысячелетняя история России культивировала личную жертвенность ради спасения других, ради будущего. Это то, что неизменно поражает в нашем народе иностранцев: как легко и как будто не задумываясь люди отдают свои жизни ради Отчизны, ради други своя, ради светлого завтра.
Но у подобного фатализма и подвига как обыденной части жизни есть "побочные эффекты". Это, в том числе, и пренебрежительное — если не сказать наплевательское — отношение к собственному здоровью. Что по-своему даже логично: какой смысл сегодня идти к врачу из-за головной боли, если завтра может потребоваться войти в горящую избу или лечь на амбразуру — и предынсультное состояние, в котором находится человек, тогда потеряет всякое значение?
Люди возле пункта вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 11:41Распространение коронавируса
В России более 49 миллионов человек полностью привились от COVID-19
Вот только с избами и амбразурами у большинства наших современников все-таки не складывается. Зато в результате их позиции в России постыдно низкая продолжительность жизни у мужчин и просто позорный уровень вакцинации — особенно для страны, создавшей лучший препарат против COVID-19.
В то же время можно понять Владимира Путина, который вчера в очередной раз подтвердил, что он является противником принудительной вакцинации. Ведь любая государственная директивность в данном вопросе вновь обращается к той самой жертвенности нашего народа, которая мобилизуется на призыв любой ценой победить врага. В прошлом столетии именно так в России была побеждена оспа, полиомиелит и многие другие тяжелые заболевания.
Это было грандиозное свершение, но в основе его лежало стремление государства защитить здоровье общества. Судя же по текущим событиям, вряд ли нам было бы чем гордиться сегодня, если бы тогда гражданам был предоставлен выбор.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 13:08В России
В Кремле рассказали, готовят ли новые меры поддержки из-за COVID
Нашим людям пора научиться ценить себя, заботиться о себе и своих близких. Им пора научиться не только умирать ради высоких целей, но и жить ради них — ради собственного благополучия и счастливого будущего своих детей. Ну а светлое будущее России к этому само собой приложится.
Начать можно с вакцинации от COVID-19.
 
АвторыВЦИОМРоссияКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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