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https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755794417.html
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 22.10.2021
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
В конце этой недели Москва может достичь пиковых значений по ковиду, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:13
2021-10-22T14:55
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
сергей собянин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В конце этой недели Москва может достичь пиковых значений по ковиду, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1"."По такой динамике мы видим, что уже в конце этой недели, в начале следующей недели мы достигнем пиковых значений заболевания, рекордных за всю историю пандемии и, конечно, это требует принятия мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей. Поэтому президентом принято решение о нерабочих днях, в Москве введены также нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Это исключительная мера, необходимая для того, чтобы защитить людей", - сказал Собянин.Осенняя волна ОРВИ наложилась на дельта-штамм, заболеваемость в Москве повышается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."В Москве, за счёт того, что достаточно активно москвичи прививались в летний период времени и достаточно большое количество уже переболевших, мы два осенних месяца - сентябрь и октябрь - прожили практически полностью без ограничений. Но тем не менее мы видим, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса дельта, даёт большую синергию, и видим, как каждую неделю начинает повышаться количество заболеваний", - сказал Собянин.
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общество, москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей собянин
14:13 22.10.2021 (обновлено: 14:55 22.10.2021)
 
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Собянин: Москва может достичь пиковых значений по COVID-19 в конце этой недели

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРезервный госпиталь COVID-19 в КВЦ "Сокольники"
Резервный госпиталь COVID-19 в КВЦ Сокольники - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В конце этой недели Москва может достичь пиковых значений по ковиду, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"По такой динамике мы видим, что уже в конце этой недели, в начале следующей недели мы достигнем пиковых значений заболевания, рекордных за всю историю пандемии и, конечно, это требует принятия мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей. Поэтому президентом принято решение о нерабочих днях, в Москве введены также нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Это исключительная мера, необходимая для того, чтобы защитить людей", - сказал Собянин.
Осенняя волна ОРВИ наложилась на дельта-штамм, заболеваемость в Москве повышается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В Москве, за счёт того, что достаточно активно москвичи прививались в летний период времени и достаточно большое количество уже переболевших, мы два осенних месяца - сентябрь и октябрь - прожили практически полностью без ограничений. Но тем не менее мы видим, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса дельта, даёт большую синергию, и видим, как каждую неделю начинает повышаться количество заболеваний", - сказал Собянин.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСергей Собянин
 
 
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