https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755794417.html
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 22.10.2021
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
В конце этой недели Москва может достичь пиковых значений по ковиду, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:13
2021-10-22T14:13
2021-10-22T14:55
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общество
москва
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сергей собянин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В конце этой недели Москва может достичь пиковых значений по ковиду, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1"."По такой динамике мы видим, что уже в конце этой недели, в начале следующей недели мы достигнем пиковых значений заболевания, рекордных за всю историю пандемии и, конечно, это требует принятия мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей. Поэтому президентом принято решение о нерабочих днях, в Москве введены также нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Это исключительная мера, необходимая для того, чтобы защитить людей", - сказал Собянин.Осенняя волна ОРВИ наложилась на дельта-штамм, заболеваемость в Москве повышается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."В Москве, за счёт того, что достаточно активно москвичи прививались в летний период времени и достаточно большое количество уже переболевших, мы два осенних месяца - сентябрь и октябрь - прожили практически полностью без ограничений. Но тем не менее мы видим, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса дельта, даёт большую синергию, и видим, как каждую неделю начинает повышаться количество заболеваний", - сказал Собянин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей собянин
14:13 22.10.2021 (обновлено: 14:55 22.10.2021)
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Собянин: Москва может достичь пиковых значений по COVID-19 в конце этой недели
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
В конце этой недели Москва
может достичь пиковых значений по ковиду, заявил мэр столицы Сергей Собянин
в эфире телеканала "Россия 1
".
"По такой динамике мы видим, что уже в конце этой недели, в начале следующей недели мы достигнем пиковых значений заболевания, рекордных за всю историю пандемии и, конечно, это требует принятия мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей. Поэтому президентом принято решение о нерабочих днях, в Москве введены также нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Это исключительная мера, необходимая для того, чтобы защитить людей", - сказал Собянин.
Осенняя волна ОРВИ наложилась на дельта-штамм, заболеваемость в Москве повышается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В Москве, за счёт того, что достаточно активно москвичи прививались в летний период времени и достаточно большое количество уже переболевших, мы два осенних месяца - сентябрь и октябрь - прожили практически полностью без ограничений. Но тем не менее мы видим, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса дельта, даёт большую синергию, и видим, как каждую неделю начинает повышаться количество заболеваний", - сказал Собянин.