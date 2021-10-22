https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755794417.html

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 22.10.2021

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

В конце этой недели Москва может достичь пиковых значений по ковиду, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:13

2021-10-22T14:13

2021-10-22T14:55

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738263185_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff807b64ae57cf40118f4f08df35e562.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В конце этой недели Москва может достичь пиковых значений по ковиду, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1"."По такой динамике мы видим, что уже в конце этой недели, в начале следующей недели мы достигнем пиковых значений заболевания, рекордных за всю историю пандемии и, конечно, это требует принятия мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей. Поэтому президентом принято решение о нерабочих днях, в Москве введены также нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Это исключительная мера, необходимая для того, чтобы защитить людей", - сказал Собянин.Осенняя волна ОРВИ наложилась на дельта-штамм, заболеваемость в Москве повышается, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."В Москве, за счёт того, что достаточно активно москвичи прививались в летний период времени и достаточно большое количество уже переболевших, мы два осенних месяца - сентябрь и октябрь - прожили практически полностью без ограничений. Но тем не менее мы видим, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса дельта, даёт большую синергию, и видим, как каждую неделю начинает повышаться количество заболеваний", - сказал Собянин.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей собянин