https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755779220.html

В Архангельской области планируют ввести новые ограничения из-за COVID-19

В Архангельской области планируют ввести новые ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021

В Архангельской области планируют ввести новые ограничения из-за COVID-19

Власти Архангельской области намерены расширить действие QR кодов, ввести дополнительные ограничения, в частности, разрешить доступ в аэропорты только... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:09

2021-10-22T13:09

2021-10-22T13:09

распространение коронавируса

общество

архангельская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МУРМАНСК, 22 окт – РИА Новости. Власти Архангельской области намерены расширить действие QR кодов, ввести дополнительные ограничения, в частности, разрешить доступ в аэропорты только пассажирам с билетами, а также усилить контроль за всеми ограничивающими мерами, сообщила пресс-служба правительства региона.Правительство региона совместно с региональным управлением Роспотребнадзора проработало ряд дополнительных ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Необходимость их введения обсудили участники оперативного штаба в пятницу.Среди таких организаций – объекты розничной торговли, за исключением тех, которые торгуют товарами первой необходимости, продуктами питания, а также аптек. Также ограничение не будет распространяться на продажу товаров дистанционным способом. "QR-код или заменяющий его документ потребуется при посещении ветеринарных клиник (кроме случаев срочной и экстренной помощи), букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, ломбардов, предприятий сферы бытовых услуг, если получатель услуги находится там очно", - добавили в оперштабе.Власти региона намерены ужесточить контроль за ношением средств защиты, соблюдением дополнительных ограничений. Еще одно нововведение коснется аэропортов: вход в здание будет осуществляться только при предъявлении проездных документов. "Просто посетители – встречающие, провожающие – допускаться не будут. Исключение будет сделано для тех, кто сопровождает маломобильных или несовершеннолетних граждан. Подобная мера в настоящее время прорабатывается и в отношении доступа на железнодорожные вокзалы", - отметили в штабе.Кроме того, предполагается вернуть и такую ограничительную меру, как запрет на допуск в торгово-развлекательные центры несовершеннолетних без взрослых. Также будут внесены рекомендации работодателям отправлять на дистанционную работу непривитых сотрудников в возрасте 60+ и предоставлять два выходных дня с сохранением заработной платы тем, кто сделал прививку.С начала 2021 года с нарастающим итогом в Архангельской области зарегистрировано более 52 тысяч случаев заболевания COVID-19, а в течение 41-й недели, с 11 по 17 октября, отмечено 219 случаев заболевания на сто тысяч населения. Рост числа заболевших фиксируется уже на протяжении месяца, среднесуточный показатель за это время вырос почти на сто человек.

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755410591.html

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, архангельская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии