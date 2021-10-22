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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755779220.html
В Архангельской области планируют ввести новые ограничения из-за COVID-19
В Архангельской области планируют ввести новые ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021
В Архангельской области планируют ввести новые ограничения из-за COVID-19
Власти Архангельской области намерены расширить действие QR кодов, ввести дополнительные ограничения, в частности, разрешить доступ в аэропорты только... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:09
2021-10-22T13:09
распространение коронавируса
общество
архангельская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МУРМАНСК, 22 окт – РИА Новости. Власти Архангельской области намерены расширить действие QR кодов, ввести дополнительные ограничения, в частности, разрешить доступ в аэропорты только пассажирам с билетами, а также усилить контроль за всеми ограничивающими мерами, сообщила пресс-служба правительства региона.Правительство региона совместно с региональным управлением Роспотребнадзора проработало ряд дополнительных ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Необходимость их введения обсудили участники оперативного штаба в пятницу.Среди таких организаций – объекты розничной торговли, за исключением тех, которые торгуют товарами первой необходимости, продуктами питания, а также аптек. Также ограничение не будет распространяться на продажу товаров дистанционным способом. "QR-код или заменяющий его документ потребуется при посещении ветеринарных клиник (кроме случаев срочной и экстренной помощи), букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, ломбардов, предприятий сферы бытовых услуг, если получатель услуги находится там очно", - добавили в оперштабе.Власти региона намерены ужесточить контроль за ношением средств защиты, соблюдением дополнительных ограничений. Еще одно нововведение коснется аэропортов: вход в здание будет осуществляться только при предъявлении проездных документов. "Просто посетители – встречающие, провожающие – допускаться не будут. Исключение будет сделано для тех, кто сопровождает маломобильных или несовершеннолетних граждан. Подобная мера в настоящее время прорабатывается и в отношении доступа на железнодорожные вокзалы", - отметили в штабе.Кроме того, предполагается вернуть и такую ограничительную меру, как запрет на допуск в торгово-развлекательные центры несовершеннолетних без взрослых. Также будут внесены рекомендации работодателям отправлять на дистанционную работу непривитых сотрудников в возрасте 60+ и предоставлять два выходных дня с сохранением заработной платы тем, кто сделал прививку.С начала 2021 года с нарастающим итогом в Архангельской области зарегистрировано более 52 тысяч случаев заболевания COVID-19, а в течение 41-й недели, с 11 по 17 октября, отмечено 219 случаев заболевания на сто тысяч населения. Рост числа заболевших фиксируется уже на протяжении месяца, среднесуточный показатель за это время вырос почти на сто человек.
https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755410591.html
архангельская область
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общество, архангельская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:09 22.10.2021
 
В Архангельской области планируют ввести новые ограничения из-за COVID-19

Расширить действие QR-кодов и ввести новые ограничения намерены в Архангельской области

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 22 окт – РИА Новости. Власти Архангельской области намерены расширить действие QR кодов, ввести дополнительные ограничения, в частности, разрешить доступ в аэропорты только пассажирам с билетами, а также усилить контроль за всеми ограничивающими мерами, сообщила пресс-служба правительства региона.
Правительство региона совместно с региональным управлением Роспотребнадзора проработало ряд дополнительных ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Необходимость их введения обсудили участники оперативного штаба в пятницу.
"В частности, предложено расширить список организаций, при доступе на которые потребуется предъявить QR-код о вакцинации, перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании или справку о медотводе", - говорится в сообщении.
Среди таких организаций – объекты розничной торговли, за исключением тех, которые торгуют товарами первой необходимости, продуктами питания, а также аптек. Также ограничение не будет распространяться на продажу товаров дистанционным способом. "QR-код или заменяющий его документ потребуется при посещении ветеринарных клиник (кроме случаев срочной и экстренной помощи), букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, ломбардов, предприятий сферы бытовых услуг, если получатель услуги находится там очно", - добавили в оперштабе.
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20 октября, 17:50
Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России
Власти региона намерены ужесточить контроль за ношением средств защиты, соблюдением дополнительных ограничений. Еще одно нововведение коснется аэропортов: вход в здание будет осуществляться только при предъявлении проездных документов. "Просто посетители – встречающие, провожающие – допускаться не будут. Исключение будет сделано для тех, кто сопровождает маломобильных или несовершеннолетних граждан. Подобная мера в настоящее время прорабатывается и в отношении доступа на железнодорожные вокзалы", - отметили в штабе.
Кроме того, предполагается вернуть и такую ограничительную меру, как запрет на допуск в торгово-развлекательные центры несовершеннолетних без взрослых. Также будут внесены рекомендации работодателям отправлять на дистанционную работу непривитых сотрудников в возрасте 60+ и предоставлять два выходных дня с сохранением заработной платы тем, кто сделал прививку.
"Предполагается, что все эти нововведения начнут действовать с 29 октября. Изменения в указ №28-у планируется внести в начале следующей недели", - пояснили в пресс-службе.
С начала 2021 года с нарастающим итогом в Архангельской области зарегистрировано более 52 тысяч случаев заболевания COVID-19, а в течение 41-й недели, с 11 по 17 октября, отмечено 219 случаев заболевания на сто тысяч населения. Рост числа заболевших фиксируется уже на протяжении месяца, среднесуточный показатель за это время вырос почти на сто человек.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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Распространение коронавирусаОбществоАрхангельская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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