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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755772390.html
В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом крайне непростой
В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом крайне непростой - РИА Новости, 22.10.2021
В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом крайне непростой
Режим нерабочих дней, по заключениям экспертов, может прервать цепочку заражений коронавирусом, что касается эффективности этой меры, однозначных цифр нет,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:33
2021-10-22T12:42
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Режим нерабочих дней, по заключениям экспертов, может прервать цепочку заражений коронавирусом, что касается эффективности этой меры, однозначных цифр нет, решения принимаются по динамике прироста больных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он уточнил, что президенту динамика по заболеваемости докладывается на ежедневной основе,"Ситуация крайне непростая",- подчеркнул пресс-секретарь президента.
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
12:33 22.10.2021 (обновлено: 12:42 22.10.2021)
 
В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом крайне непростой

Песков: Путину предоставляют данные по заболеваемости COVID-19, ситуация крайне непростая

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Режим нерабочих дней, по заключениям экспертов, может прервать цепочку заражений коронавирусом, что касается эффективности этой меры, однозначных цифр нет, решения принимаются по динамике прироста больных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он уточнил, что президенту динамика по заболеваемости докладывается на ежедневной основе,
"Ситуация крайне непростая",- подчеркнул пресс-секретарь президента.
Дезинфекция вагонов Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
11:40В России
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