https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755772390.html

В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом крайне непростой

В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом крайне непростой - РИА Новости, 22.10.2021

В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом крайне непростой

Режим нерабочих дней, по заключениям экспертов, может прервать цепочку заражений коронавирусом, что касается эффективности этой меры, однозначных цифр нет,... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:33

2021-10-22T12:33

2021-10-22T12:42

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Режим нерабочих дней, по заключениям экспертов, может прервать цепочку заражений коронавирусом, что касается эффективности этой меры, однозначных цифр нет, решения принимаются по динамике прироста больных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он уточнил, что президенту динамика по заболеваемости докладывается на ежедневной основе,"Ситуация крайне непростая",- подчеркнул пресс-секретарь президента.

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/koronavirus-1755759118.html

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2021

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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии