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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755765880.html
Роддом в Великом Новгороде перепрофилируют в COVID-стационар
Роддом в Великом Новгороде перепрофилируют в COVID-стационар - РИА Новости, 22.10.2021
Роддом в Великом Новгороде перепрофилируют в COVID-стационар
Областной клинический родильный дом в Великом Новгороде с субботы будет работать в качестве COVID-стационара, сообщила министр здравоохранения Новгородской... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:07
2021-10-22T12:07
распространение коронавируса
общество
новгородская область
великий новгород
здоровье - общество
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Областной клинический родильный дом в Великом Новгороде с субботы будет работать в качестве COVID-стационара, сообщила министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева."С субботы мы разворачиваем дополнительный ковидный госпиталь на базе областного клинического роддома на улице Державина на 150 коек", – сказала она заседании оперштаба, которое транслируется на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".Ломовцева не уточнила, куда планируется направлять пациентов этого роддома. По ее словам Ломовцевой, под лечение пациентов с коронавирусом также перепрофилируется терапевтическое отделение Боровичской центральной районной больницы, чьи пациенты переводятся в соответствующее отделение Хвойнинской ЦРБ."На стационарном лечении сегодня у нас находятся 1579 человек, на амбулаторном – 4182 человека. (При этом) 7,3% коечного фонда у нас свободно", - заключила глава регионального минздрава.Констатировав снижение объемов плановой медицинской помощи в регионе, губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что установленный период нерабочих дней и сопутствующие ограничения позволят "расшить" эту ситуацию.Как сообщалось, нерабочие дни вводятся в Новгородской области на период с 25 октября по 7 ноября. При этом продолжают работу все предприятия непрерывного цикла. Остальные могут работать при условии допуска на работу исключительно сотрудников, имеющих QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании.Эти требования распространяются, в том числе, и на заведения общепита, для посещения которых жители Новгородской области должны также предъявлять QR-коды. Заполняемость зрительных залов театров и кинотеатров не должна превышать 50%. Деятельность торговых и торгово-развлекательных центров на период нерабочих дней полностью приостанавливается.В Новгородской области с 12 октября введены QR-коды для доступа в кафе, рестораны, а также учреждения культуры и спорта.
https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755410591.html
https://ria.ru/20211022/zabolevaemost-1755721889.html
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общество, новгородская область, великий новгород, здоровье - общество, коронавирус в россии
12:07 22.10.2021
 
Роддом в Великом Новгороде перепрофилируют в COVID-стационар

Областной клинический роддом в Великом Новгороде перепрофилируют в COVID-госпиталь

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на город Великий Новгород
Вид на город Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Областной клинический родильный дом в Великом Новгороде с субботы будет работать в качестве COVID-стационара, сообщила министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева.
"С субботы мы разворачиваем дополнительный ковидный госпиталь на базе областного клинического роддома на улице Державина на 150 коек", – сказала она заседании оперштаба, которое транслируется на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".
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Ломовцева не уточнила, куда планируется направлять пациентов этого роддома. По ее словам Ломовцевой, под лечение пациентов с коронавирусом также перепрофилируется терапевтическое отделение Боровичской центральной районной больницы, чьи пациенты переводятся в соответствующее отделение Хвойнинской ЦРБ.
"На стационарном лечении сегодня у нас находятся 1579 человек, на амбулаторном – 4182 человека. (При этом) 7,3% коечного фонда у нас свободно", - заключила глава регионального минздрава.
Констатировав снижение объемов плановой медицинской помощи в регионе, губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что установленный период нерабочих дней и сопутствующие ограничения позволят "расшить" эту ситуацию.
Как сообщалось, нерабочие дни вводятся в Новгородской области на период с 25 октября по 7 ноября. При этом продолжают работу все предприятия непрерывного цикла. Остальные могут работать при условии допуска на работу исключительно сотрудников, имеющих QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании.
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Эти требования распространяются, в том числе, и на заведения общепита, для посещения которых жители Новгородской области должны также предъявлять QR-коды. Заполняемость зрительных залов театров и кинотеатров не должна превышать 50%. Деятельность торговых и торгово-развлекательных центров на период нерабочих дней полностью приостанавливается.
В Новгородской области с 12 октября введены QR-коды для доступа в кафе, рестораны, а также учреждения культуры и спорта.
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