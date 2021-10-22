https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755761483.html

В Калужской области с 15 декабря введут QR-коды для посещения ресторанов

В Калужской области с 15 декабря введут QR-коды для посещения ресторанов - РИА Новости, 22.10.2021

В Калужской области с 15 декабря введут QR-коды для посещения ресторанов

QR-коды для посещения кафе и ресторанов, театров и бассейнов введут в Калужской области с 15 декабря, дав людям время вакцинироваться от СOVID-19, сообщает... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:48

2021-10-22T11:48

2021-10-22T14:45

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КАЛУГА, 22 окт – РИА Новости. QR-коды для посещения кафе и ресторанов, театров и бассейнов введут в Калужской области с 15 декабря, дав людям время вакцинироваться от СOVID-19, сообщает правительство региона.Сообщается, что губернатор Владислав Шапша подписал постановление правительства Калужской области, где вводятся новые ограничения по СOVID-19.В перечне документов - действующий QR-код или сертификат о вакцинации СOVID-19, которая прошла не ранее 12 месяцев назад; действующий QR-код, полученный на портале госуслуг, подтверждающий, что человек перенес коронавирусную инфекцию в течение последних шести месяцев; отрицательный ПЦР-тест.Отмечается, что данное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания, предназначенные исключительно для централизованного обслуживания работников (обучающихся) по графику с интервалами между сменами приёма пищи, а также расположенные при гостиницах и иных объектах размещения, при обслуживании постояльцев.Губернатор Владислав Шапша пояснил в прямом эфире в соцсетях, почему QR-коды вводятся только с 15 декабря. "Мы даем время привиться", - сказал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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