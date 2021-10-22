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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755761483.html
В Калужской области с 15 декабря введут QR-коды для посещения ресторанов
В Калужской области с 15 декабря введут QR-коды для посещения ресторанов - РИА Новости, 22.10.2021
В Калужской области с 15 декабря введут QR-коды для посещения ресторанов
QR-коды для посещения кафе и ресторанов, театров и бассейнов введут в Калужской области с 15 декабря, дав людям время вакцинироваться от СOVID-19, сообщает... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:48
2021-10-22T14:45
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калужская область
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КАЛУГА, 22 окт – РИА Новости. QR-коды для посещения кафе и ресторанов, театров и бассейнов введут в Калужской области с 15 декабря, дав людям время вакцинироваться от СOVID-19, сообщает правительство региона.Сообщается, что губернатор Владислав Шапша подписал постановление правительства Калужской области, где вводятся новые ограничения по СOVID-19.В перечне документов - действующий QR-код или сертификат о вакцинации СOVID-19, которая прошла не ранее 12 месяцев назад; действующий QR-код, полученный на портале госуслуг, подтверждающий, что человек перенес коронавирусную инфекцию в течение последних шести месяцев; отрицательный ПЦР-тест.Отмечается, что данное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания, предназначенные исключительно для централизованного обслуживания работников (обучающихся) по графику с интервалами между сменами приёма пищи, а также расположенные при гостиницах и иных объектах размещения, при обслуживании постояльцев.Губернатор Владислав Шапша пояснил в прямом эфире в соцсетях, почему QR-коды вводятся только с 15 декабря. "Мы даем время привиться", - сказал он.
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общество, вакцинация, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:48 22.10.2021 (обновлено: 14:45 22.10.2021)
 
В Калужской области с 15 декабря введут QR-коды для посещения ресторанов

QR-коды для посещения кафе, театров и бассейнов введут в Калужской области с 15 декабря

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места
Посетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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КАЛУГА, 22 окт – РИА Новости. QR-коды для посещения кафе и ресторанов, театров и бассейнов введут в Калужской области с 15 декабря, дав людям время вакцинироваться от СOVID-19, сообщает правительство региона.
Сообщается, что губернатор Владислав Шапша подписал постановление правительства Калужской области, где вводятся новые ограничения по СOVID-19.
"С 15 декабря 2021 года и до особого распоряжения посещение (за исключением лиц, не достигших 18 лет) ресторанов, кафе, столовых, баров и иных предприятий общественного питания, организаций культуры, кинотеатров, спортивных и фитнес-центров, плавательных бассейнов будет допускаться только при обязательном предъявлении одного из следующих документов", - говорится в сообщении.
В перечне документов - действующий QR-код или сертификат о вакцинации СOVID-19, которая прошла не ранее 12 месяцев назад; действующий QR-код, полученный на портале госуслуг, подтверждающий, что человек перенес коронавирусную инфекцию в течение последних шести месяцев; отрицательный ПЦР-тест.
Отмечается, что данное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания, предназначенные исключительно для централизованного обслуживания работников (обучающихся) по графику с интервалами между сменами приёма пищи, а также расположенные при гостиницах и иных объектах размещения, при обслуживании постояльцев.
Губернатор Владислав Шапша пояснил в прямом эфире в соцсетях, почему QR-коды вводятся только с 15 декабря. "Мы даем время привиться", - сказал он.
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