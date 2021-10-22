https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755760899.html

В Вологодской области увеличат количество коек для пациентов с COVID-19

В Вологодской области увеличат количество коек для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021

В Вологодской области увеличат количество коек для пациентов с COVID-19

Власти Вологодской области к 1 ноября увеличат количество коек для пациентов с коронавирусом с 1,9 тысячи мест до 2,7 тысяч мест, сообщила замгубернатора... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:46

2021-10-22T11:46

2021-10-22T11:46

вологодская область

череповец

коронавирус в россии

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ВОЛОГДА, 22 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области к 1 ноября увеличат количество коек для пациентов с коронавирусом с 1,9 тысячи мест до 2,7 тысяч мест, сообщила замгубернатора области Лариса Каманина.По ее данным, сейчас семь моногоспиталей области заполнены на 91,6%, в течение последней недели ежесуточно фиксируется более 300 вновь заболевших.Замгубернатора рассказала, что с 25 октября готовятся к открытию сто коек в Сокольской центральной районной больницы (ЦРБ), с 1 ноября - 50 коек в детской клинической больнице. Для Череповца и западных районов области с 1 ноября будут подготовлены к развертыванию сто коек в Шекснинской ЦРБ и триста в медсанчасти "Северсталь". Итого в медицинских учреждениях области готовятся дополнительные 710 коек, из которых 462 будут обеспечены кислородом."При развертывании такого количества коек нам потребуется не менее тысячи работников – врачей, среднего и младшего персонала. Я поручаю департаменту финансов вместе с департаментом здравоохранения отработать финансирование развертывания коек и немедленно направить на эти цели средства резервного фонда",- сказал Кувшинников.

https://ria.ru/20211008/propusk-1753748848.html

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череповец, коронавирус в россии