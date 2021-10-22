https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755760650.html

В Москве за сутки госпитализировали 1634 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1634 человека с COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1634 человека с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1634 человека с коронавирусом, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 678 человек, сообщает в пятницу... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:46

2021-10-22T11:46

2021-10-22T11:46

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1634 человека с коронавирусом, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 678 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.Отмечается, что в столице за сутки скончались 79 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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