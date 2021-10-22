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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Магаданской области, он составил 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:36
2021-10-22T11:36
2021-10-22T11:36
распространение коронавируса
общество
сахалинская область
камчатский край
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Магаданской области, он составил 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Магаданская область - 0,19%, 2. Республика Калмыкия, Камчатский край - 0,2%, 3. Сахалинская область - 0,21%", - говорится в сообщении.
сахалинская область
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общество, сахалинская область, камчатский край, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Магаданской области — 0,19%