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В Москве оценили уровень коллективного иммунитета к COVID-19
В Москве оценили уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021
В Москве оценили уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве в настоящее время составляет 61,7%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:34
2021-10-22T11:34
2021-10-22T11:43
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве в настоящее время составляет 61,7%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 22 октября. Коллективный иммунитет 61,7%",- сообщается на сайте в разделе о столице.
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11:34 22.10.2021 (обновлено: 11:43 22.10.2021)
В Москве оценили уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 61,7%