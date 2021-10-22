https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755757747.html

В Москве оценили уровень коллективного иммунитета к COVID-19

В Москве оценили уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021

В Москве оценили уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве в настоящее время составляет 61,7%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:34

2021-10-22T11:34

2021-10-22T11:43

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве в настоящее время составляет 61,7%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 22 октября. Коллективный иммунитет 61,7%",- сообщается на сайте в разделе о столице.

https://ria.ru/20211022/protsenko-1755751038.html

москва

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2021

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