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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755756936.html
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей - РИА Новости, 22.10.2021
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей
Россия обновила максимумы по числу заболевших COVID-19 и летальных исходов, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:31
2021-10-22T12:52
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия обновила максимумы по числу заболевших COVID-19 и летальных исходов, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 37 141 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3397 (9,1 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Предыдущий рекорд зафиксировали накануне — 36 339 инфицированных. Темп прироста ускорился с 0,45 до 0,46 процента. Умерли за сутки 1064 человека (вчера было 1036). Показатель уже четвертый день подряд превышает тысячу человек.Выписались после лечения 25 453 пациента.Больше всего новых случаев выявили в Москве — 8166 (днем ранее было 7897), Санкт-Петербурге — 3233, Подмосковье — 2428, Самарской области — 948, Нижегородской — 749, Воронежской — 721, Башкирии — 669, Крыму — 630, Пермском крае — 625, Свердловской области — 619.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — 17 инфицированных, в Ненецком автономном округе их 18, а в Магаданской области — 22.Общее число заразившихся коронавирусом достигло 8 168 305 человек, из них 228 453 скончались, 7 117 060 вылечились.Прививку первым компонентом сделали 53 511 786 человек, полностью провакцинированы — 49 161 150. Уровень коллективного иммунитета по стране оценивается в 45,7 процента.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число зараженных приближается к 250 миллионам, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:31 22.10.2021 (обновлено: 12:52 22.10.2021)
 
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей

В России впервые с начала пандемии выявили более 37 тысяч случаев коронавируса

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия обновила максимумы по числу заболевших COVID-19 и летальных исходов, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 37 141 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3397 (9,1 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Предыдущий рекорд зафиксировали накануне — 36 339 инфицированных. Темп прироста ускорился с 0,45 до 0,46 процента.
Умерли за сутки 1064 человека (вчера было 1036). Показатель уже четвертый день подряд превышает тысячу человек.
Медицинский работник демонстрирует препарат Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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Выписались после лечения 25 453 пациента.
Больше всего новых случаев выявили в Москве — 8166 (днем ранее было 7897), Санкт-Петербурге — 3233, Подмосковье — 2428, Самарской области — 948, Нижегородской — 749, Воронежской — 721, Башкирии — 669, Крыму — 630, Пермском крае — 625, Свердловской области — 619.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — 17 инфицированных, в Ненецком автономном округе их 18, а в Магаданской области — 22.
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 8 168 305 человек, из них 228 453 скончались, 7 117 060 вылечились.
Прививку первым компонентом сделали 53 511 786 человек, полностью провакцинированы — 49 161 150. Уровень коллективного иммунитета по стране оценивается в 45,7 процента.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число зараженных приближается к 250 миллионам, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
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