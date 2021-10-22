11:31 22.10.2021 (обновлено: 12:52 22.10.2021)
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей
В России впервые с начала пандемии выявили более 37 тысяч случаев коронавируса
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия обновила максимумы по числу заболевших COVID-19 и летальных исходов, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 37 141 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3397 (9,1 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Предыдущий рекорд зафиксировали накануне — 36 339 инфицированных. Темп прироста ускорился с 0,45 до 0,46 процента.
Умерли за сутки 1064 человека (вчера было 1036). Показатель уже четвертый день подряд превышает тысячу человек.
Выписались после лечения 25 453 пациента.
Больше всего новых случаев выявили в Москве — 8166 (днем ранее было 7897), Санкт-Петербурге — 3233, Подмосковье — 2428, Самарской области — 948, Нижегородской — 749, Воронежской — 721, Башкирии — 669, Крыму — 630, Пермском крае — 625, Свердловской области — 619.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — 17 инфицированных, в Ненецком автономном округе их 18, а в Магаданской области — 22.
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 8 168 305 человек, из них 228 453 скончались, 7 117 060 вылечились.
Прививку первым компонентом сделали 53 511 786 человек, полностью провакцинированы — 49 161 150. Уровень коллективного иммунитета по стране оценивается в 45,7 процента.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число зараженных приближается к 250 миллионам, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.