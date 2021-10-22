https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755744889.html

В Новгородской области объявили нерабочие дни с 25 октября

В Новгородской области объявили нерабочие дни с 25 октября - РИА Новости, 22.10.2021

В Новгородской области объявили нерабочие дни с 25 октября

Нерабочие дни вводятся в Новгородской области на период с 25 октября по 7 ноября, сообщил губернатор региона Андрей Никитин. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T10:41

2021-10-22T10:41

2021-10-22T11:16

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Нерабочие дни вводятся в Новгородской области на период с 25 октября по 7 ноября, сообщил губернатор региона Андрей Никитин."В соответствии с указом президента России и с учетом той эпидобстановки, которая есть в Новгородской области, сегодня я подпишу указ об установлении нерабочих дней в Новгородской области с 25 октября по 7 ноября", - сказал он на заседании оперштаба, которое транслируется на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте"."У нас (в период нерабочих дней) работают все предприятия непрерывного цикла… Все остальные могут работать при условии допуска на работу исключительно сотрудников, имеющих QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании", - уточнил Никитин.По его словам, эти требования распространяются, в том числе, и на заведения общепита, для посещения которых жители Новгородской области должны также предъявлять QR-коды. Заполняемость зрительных залов театров и кинотеатров не должна превышать 50%.При этом на период нерабочих дней полностью приостанавливается деятельность торговых и торгово-развлекательных центров. "Это ключевой вопрос, очень важно, чтобы у нас в ТРЦ не скапливались толпы людей", - пояснил Никитин.Также приостанавливаются работа бассейнов, а также занятия в спортивных клубах.Как сообщалось, в Новгородской области с 12 октября введены QR-коды для доступа в кафе, рестораны, а также учреждения культуры и спорта

https://ria.ru/20211022/protsenko-1755751038.html

https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755634879.html

новгородская область

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общество, новгородская область, здоровье - общество, коронавирус в россии