https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755741496.html

Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 22.10.2021

Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

В Крыму продолжается рост числа больных COVID-19, за последние сутки выявлены рекордные 630 случаев, сообщает пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T10:23

2021-10-22T10:23

2021-10-22T10:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. В Крыму продолжается рост числа больных COVID-19, за последние сутки выявлены рекордные 630 случаев, сообщает пресс-служба минздрава республики.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было выявлено 20 октября – 621. Максимум обновляется уже около трех недель подряд."За 21 октября зарегистрировано 630 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за сутки 664 человека", - говорится в сообщении. Протестированы за сутки на вирус 8570 человек.Всего с начала пандемии выявлены 90 710 положительных на COVID-19, выздоровели около 76,8 тысяч, умерли с диагнозом COVID-19 - 2853 человек, в том числе за последние сутки – 16.

https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755634879.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии