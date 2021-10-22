https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755741496.html
Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 22.10.2021
Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
В Крыму продолжается рост числа больных COVID-19, за последние сутки выявлены рекордные 630 случаев, сообщает пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:23
2021-10-22T10:23
2021-10-22T10:23
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753037698_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765ab1a0d6df2081d4b47d79531a5bac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. В Крыму продолжается рост числа больных COVID-19, за последние сутки выявлены рекордные 630 случаев, сообщает пресс-служба минздрава республики.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было выявлено 20 октября – 621. Максимум обновляется уже около трех недель подряд."За 21 октября зарегистрировано 630 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за сутки 664 человека", - говорится в сообщении. Протестированы за сутки на вирус 8570 человек.Всего с начала пандемии выявлены 90 710 положительных на COVID-19, выздоровели около 76,8 тысяч, умерли с диагнозом COVID-19 - 2853 человек, в том числе за последние сутки – 16.
https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755634879.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753037698_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_042e85c1ce97cc6f666c5b5610679419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
В Крыму за сутки выявили 630 случаев COVID-19