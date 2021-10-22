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Религия
https://ria.ru/20211022/kontseptsiya-1755803665.html
РОСХВЕ предложило создать концепцию отношений между властью и верующими
РОСХВЕ предложило создать концепцию отношений между властью и верующими - РИА Новости, 22.10.2021
РОСХВЕ предложило создать концепцию отношений между властью и верующими
Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) предлагает выработать концепцию государственно-конфессиональных отношений и уточнить... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:48
2021-10-22T15:55
религия
москва
россия
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) предлагает выработать концепцию государственно-конфессиональных отношений и уточнить Стратегию национальной безопасности Российской Федерации, во избежание "ущемления права граждан на свободу совести", соответствующий документ (имеется в распоряжении РИА Новости) утвердил в четверг собор РОСХВЕ.Малый собор РОСХВЕ на тему "Роль Церкви в обществе" прошел в Москве 19-21 октября. Малые соборы проходят ежегодно, а раз в четыре года – большие соборы, на них избирают руководство организации, последний большой собор состоялся в 2019 году."Считаем целесообразным обратиться к президенту Российской Федерации с целью конкретизации имеющегося в Стратегии (национальной безопасности Российской Федерации, которая была утверждена в июле 2021 года – ред.) понятийного аппарата, а также с просьбой рассмотреть вопрос о принятии в Российской Федерации "Концепции государственно-конфессиональных отношений", - говорится в документе.В РОСХВЕ считают, что в действующей стратегии есть "размытые и юридически не закрепленные понятия, способные привести к возникновению на территории нашей страны государственно-конфессиональной противоречий"."В частности, в Стратегии имеется четко определенное понятие "традиционных российских духовно-нравственных ценностей", в то же время отсутствует раскрытие понятий "традиционных духовно-нравственных основ российского общества", а также "российских духовно-нравственные идеалов", - говорится в документе.Авторы обратили внимание, что в стратегии, говорится о поддержке религиозных организаций традиционных конфессий, "обеспечении их участия в деятельности, направленной на сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей", а также закрепляется, что достижение целей обеспечения государственной и общественной безопасности осуществляется путем реализации государственной политики, направленной на решение задачи по "предупреждению распространения деструктивных религиозных течений"."Считаем, что законодательная неопределенность понятий "традиционная конфессия" и "деструктивное религиозное течение" нарушает базовые принципы отделения церкви от государства, дает основания заинтересованным лицам использовать Стратегию с целью ущемления конституционного права граждан на свободу совести и вероисповедание, а также для спекуляций, способных породить вражду и ненависть", - подчеркнули в РОСХВЕ.Вместе с тем в организации согласны с тем, что "решение обозначенных в Стратегии внутренних и внешних угроз социально-политического и экономического характера может позволить в значительной степени соблюсти гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека, обеспечить формирование справедливого общества и процветание России".Авторы подчеркнули, что в РОСХВЕ осуществляется "большая работа по сохранению и распространению традиционных ценностей и формированию духовно-нравственного облика молодежи в обществе, активно реализуются общественные и благотворительные проекты по социальной реабилитации и ресоциализации нарко- и алкозависимых, пропаганде здорового образа жизни, помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и решаются другие социальные задачи".
https://ria.ru/20210825/reshenie-1747231297.html
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москва, россия
15:48 22.10.2021 (обновлено: 15:55 22.10.2021)
 

РОСХВЕ предложило создать концепцию отношений между властью и верующими

© Фото : пресс-служба POCXBE/Александр ГладиловНачальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский
Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : пресс-служба POCXBE/Александр Гладилов
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) предлагает выработать концепцию государственно-конфессиональных отношений и уточнить Стратегию национальной безопасности Российской Федерации, во избежание "ущемления права граждан на свободу совести", соответствующий документ (имеется в распоряжении РИА Новости) утвердил в четверг собор РОСХВЕ.
Малый собор РОСХВЕ на тему "Роль Церкви в обществе" прошел в Москве 19-21 октября. Малые соборы проходят ежегодно, а раз в четыре года – большие соборы, на них избирают руководство организации, последний большой собор состоялся в 2019 году.
"Считаем целесообразным обратиться к президенту Российской Федерации с целью конкретизации имеющегося в Стратегии (национальной безопасности Российской Федерации, которая была утверждена в июле 2021 года – ред.) понятийного аппарата, а также с просьбой рассмотреть вопрос о принятии в Российской Федерации "Концепции государственно-конфессиональных отношений", - говорится в документе.
В РОСХВЕ считают, что в действующей стратегии есть "размытые и юридически не закрепленные понятия, способные привести к возникновению на территории нашей страны государственно-конфессиональной противоречий".
Сергей Ряховский - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 17:27Религия
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"В частности, в Стратегии имеется четко определенное понятие "традиционных российских духовно-нравственных ценностей", в то же время отсутствует раскрытие понятий "традиционных духовно-нравственных основ российского общества", а также "российских духовно-нравственные идеалов", - говорится в документе.
Авторы обратили внимание, что в стратегии, говорится о поддержке религиозных организаций традиционных конфессий, "обеспечении их участия в деятельности, направленной на сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей", а также закрепляется, что достижение целей обеспечения государственной и общественной безопасности осуществляется путем реализации государственной политики, направленной на решение задачи по "предупреждению распространения деструктивных религиозных течений".
"Считаем, что законодательная неопределенность понятий "традиционная конфессия" и "деструктивное религиозное течение" нарушает базовые принципы отделения церкви от государства, дает основания заинтересованным лицам использовать Стратегию с целью ущемления конституционного права граждан на свободу совести и вероисповедание, а также для спекуляций, способных породить вражду и ненависть", - подчеркнули в РОСХВЕ.
Вместе с тем в организации согласны с тем, что "решение обозначенных в Стратегии внутренних и внешних угроз социально-политического и экономического характера может позволить в значительной степени соблюсти гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека, обеспечить формирование справедливого общества и процветание России".
Авторы подчеркнули, что в РОСХВЕ осуществляется "большая работа по сохранению и распространению традиционных ценностей и формированию духовно-нравственного облика молодежи в обществе, активно реализуются общественные и благотворительные проекты по социальной реабилитации и ресоциализации нарко- и алкозависимых, пропаганде здорового образа жизни, помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и решаются другие социальные задачи".
Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский на Малом соборе РОСХВЕ. 23 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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