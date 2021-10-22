https://ria.ru/20211022/konspirolog-1755713770.html

СМИ: во Франции задержали конспиролога по делу о подготовке госпереворота

СМИ: во Франции задержали конспиролога по делу о подготовке госпереворота - РИА Новости, 22.10.2021

СМИ: во Франции задержали конспиролога по делу о подготовке госпереворота

Французская контрразведка задержала влиятельного сторонника конспирологических теорий Реми Дайе по делу о подготовке государственного переворота, сообщает... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T00:40

2021-10-22T00:40

2021-10-22T00:40

в мире

швейцария

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Французская контрразведка задержала влиятельного сторонника конспирологических теорий Реми Дайе по делу о подготовке государственного переворота, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Задержание носит формальный характер, поскольку Дайе, начиная с июня, пребывает в предварительном заключении по обвинению в соучастии резонансного похищения девочки по имени Мия.Как сообщается, во вторник Дайе был выведен из своей камеры и передан в распоряжение сотрудников Главного управления внутренней безопасности (DGSI). В рамках того же дела была задержана Жинетт Ж. - 67-летняя секретарша "конспирологического гуру".Следователи подозревают Дайе в связях с ультраправой группой "Честь и нация", участники которой готовили нападение на масонскую ложу, центры вакцинации и вышки 5G. По их мнению, Дайе мог выступать как мозговой центр этих проектов.Адвокат подозреваемого Жан-Кристоф Бассон-Лярби заявил телеканалу, что его подзащитный не имеет никакого отношения к группе "Честь и нация" и готовившимися в ней проектам. По его словам, власти таким образом хотят продлить тюремное заключение "политического узника" Дайе.Девочка Мия была похищена в апреле у своей бабушки, которая является официальным опекуном 8-летнего ребенка. Через несколько она была обнаружена в Швейцарии в квартире-сквоте вместе со своей матерью, лишенной родительских прав. По данным следствия, похищение было организовано группой ультраправых экстремистов во главе с Дайе, полагавшим, что органы опеки несправедливо отобрали девочку у родителей.

https://ria.ru/20210730/zagovor-1743585642.html

https://ria.ru/20200101/1563054959.html

швейцария

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в мире, швейцария