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СМИ: во Франции задержали конспиролога по делу о подготовке госпереворота
СМИ: во Франции задержали конспиролога по делу о подготовке госпереворота - РИА Новости, 22.10.2021
СМИ: во Франции задержали конспиролога по делу о подготовке госпереворота
Французская контрразведка задержала влиятельного сторонника конспирологических теорий Реми Дайе по делу о подготовке государственного переворота, сообщает... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T00:40
2021-10-22T00:40
в мире
швейцария
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Французская контрразведка задержала влиятельного сторонника конспирологических теорий Реми Дайе по делу о подготовке государственного переворота, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Задержание носит формальный характер, поскольку Дайе, начиная с июня, пребывает в предварительном заключении по обвинению в соучастии резонансного похищения девочки по имени Мия.Как сообщается, во вторник Дайе был выведен из своей камеры и передан в распоряжение сотрудников Главного управления внутренней безопасности (DGSI). В рамках того же дела была задержана Жинетт Ж. - 67-летняя секретарша "конспирологического гуру".Следователи подозревают Дайе в связях с ультраправой группой "Честь и нация", участники которой готовили нападение на масонскую ложу, центры вакцинации и вышки 5G. По их мнению, Дайе мог выступать как мозговой центр этих проектов.Адвокат подозреваемого Жан-Кристоф Бассон-Лярби заявил телеканалу, что его подзащитный не имеет никакого отношения к группе "Честь и нация" и готовившимися в ней проектам. По его словам, власти таким образом хотят продлить тюремное заключение "политического узника" Дайе.Девочка Мия была похищена в апреле у своей бабушки, которая является официальным опекуном 8-летнего ребенка. Через несколько она была обнаружена в Швейцарии в квартире-сквоте вместе со своей матерью, лишенной родительских прав. По данным следствия, похищение было организовано группой ультраправых экстремистов во главе с Дайе, полагавшим, что органы опеки несправедливо отобрали девочку у родителей.
https://ria.ru/20210730/zagovor-1743585642.html
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швейцария
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в мире, швейцария
00:40 22.10.2021
 
СМИ: во Франции задержали конспиролога по делу о подготовке госпереворота

BFMTV: французская контрразведка задержала конспиролога Дайе по делу о госперевороте

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Французская контрразведка задержала влиятельного сторонника конспирологических теорий Реми Дайе по делу о подготовке государственного переворота, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Задержание носит формальный характер, поскольку Дайе, начиная с июня, пребывает в предварительном заключении по обвинению в соучастии резонансного похищения девочки по имени Мия.
Как сообщается, во вторник Дайе был выведен из своей камеры и передан в распоряжение сотрудников Главного управления внутренней безопасности (DGSI). В рамках того же дела была задержана Жинетт Ж. - 67-летняя секретарша "конспирологического гуру".
Следователи подозревают Дайе в связях с ультраправой группой "Честь и нация", участники которой готовили нападение на масонскую ложу, центры вакцинации и вышки 5G. По их мнению, Дайе мог выступать как мозговой центр этих проектов.
План Даллеса, рептилоиды и отрицание ВИЧ: как мыслят конспирологи? - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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Адвокат подозреваемого Жан-Кристоф Бассон-Лярби заявил телеканалу, что его подзащитный не имеет никакого отношения к группе "Честь и нация" и готовившимися в ней проектам. По его словам, власти таким образом хотят продлить тюремное заключение "политического узника" Дайе.
Девочка Мия была похищена в апреле у своей бабушки, которая является официальным опекуном 8-летнего ребенка. Через несколько она была обнаружена в Швейцарии в квартире-сквоте вместе со своей матерью, лишенной родительских прав. По данным следствия, похищение было организовано группой ультраправых экстремистов во главе с Дайе, полагавшим, что органы опеки несправедливо отобрали девочку у родителей.
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