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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211022/konferentsiya-1755767117.html
Саммит в "мировом саду". В Китае прошла конференция по биоразнообразию
Саммит в "мировом саду". В Китае прошла конференция по биоразнообразию - РИА Новости, 22.10.2021
Саммит в "мировом саду". В Китае прошла конференция по биоразнообразию
В Китае с 11 по 15 октября прошло одно из важнейших климатических событий планеты — 15-я Конференция участников Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Это... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:12
2021-10-22T15:21
россия-китай: главное
оон
китай
куньмин
greenpeace
си цзиньпин
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 22 окт — Проект "Россия — Китай: главное". В Китае с 11 по 15 октября прошло одно из важнейших климатических событий планеты — 15-я Конференция участников Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Это не первое крупное совещание ООН по вопросам окружающей среды, которое проводит Китай, однако миссия COP15 заключается в достижении глобального соглашения по защите биоразнообразия на следующее десятилетие. Председательство Китая имеет особый вес, ведь страны ищут эффективного руководства для продвижения переговоров. О том, что обсуждали на конференции, — в материале проекта "Россия — Китай: главное".Климатическое лидерствоКитай стремится к международному климатическому лидерству и амбиции Пекина, действительно, впечатляют. Год назад председатель Си Цзиньпин поразил мировых лидеров на Генассамблее ООН заявлением о том, что КНР достигнет пика углеродных выбросов к 2030 году и станет углеродно-нейтральной к 2060 году. На Генассамблее 2021 года китайский лидер удивил и обрадовал мировое сообщество еще больше, заявив о том, что Китай не будет больше реализовывать угольные проекты за рубежом.Спустя месяц после этого события в городе Куньминь провинции Юньнань открылась Конференция сторон Конвенции о биологическом разнообразии — СОР 15. Для руководства страны это чрезвычайно важное и престижное мероприятие, ведь оно дало Китаю возможность в очередной раз проявить себя в деле сохранения окружающей среды и борьбы с изменением климата.Место действия было выбрано неслучайно. Провинция Юньнань — сокровищница биоразнообразия, в ней представлены все виды растений и экосистем, за исключением океанических и пустынных. В регионе преобладают семь видов климата, в том числе северный умеренный и южный субтропический, соседствуют снежные горные пики и влажные тропические леса. Не зря в Китае Юньнань называют "Мировым садом" и "Генофондом видов".Указания председателяЗнаковым событием конференции стала программная речь председателя КНР Си Цзиньпина. Он в очередной раз подчеркнул, как важно для Китая качественное развитие, переход к низкоуглеродной экономике, защита окружающей среды и борьба с изменением климата. Си Цзиньпин объявил, что КНР вскоре опубликует планы реализации достижения пика углеродных выбросов в ключевых областях и меры, которые помогут это сделать. Помимо этого, Пекин приступит к осуществлению политики "1+N".Си Цзиньпин указал, что Китай "продолжит корректировку своей промышленной структуры и структуры энергетики", будет активно развивать возобновляемые источники энергии. Он также сообщил, что развитие солнечной и ветровой энергетики ускорится: в стране уже началось строительство таких объектов общей уставной мощностью в 100 гигаватт. По неподтвержденным данным, всего к 2025 году мощности достигнут 400 гигаватт.Председатель КНР также объявил, что Китай выделит 1,5 миллиарда юаней (около 233 миллионов долларов) на создание Куньминского фонда сохранения биоразнообразия в развивающихся странах.Участие Си Цзиньпина подчеркивает важность повестки биоразнообразия для китайского руководства, полагает советник по глобальной политике Greenpeace в Восточной Азии Ли Шо. "Мир будет с любопытством наблюдать, как Китай сможет использовать эту платформу, чтобы рассказать о своих усилиях по сохранению окружающей среды и внести свой вклад в глобальное природоохранное дело в преддверии COP 26", — сказал Ли, имея в виду Конференцию ООН по изменению климата, которая состоится позднее в этом месяце.Сигнал к мируКлючевым результатом конференции стало подписание Куньминской декларации. Документ призван поставить вопросы сохранения биоразнообразия и среды обитания в центр процесса принятия решений в разных государствах. Более ста стран согласились с призывом к "неотложным и комплексным действиям", чтобы включить аспект защиты биоразнообразия во все сектора мировой экономики. Однако некоторые вопросы, такие как финансирование природоохранных мероприятий в более бедных странах, обсудят позже — вторая фаза саммита состоится в первой половине 2022 года.В декларации освещаются ключевые аспекты глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия на период после 2020 года. Документ также призывает страны сохранить к 2030 году минимум 30 процентов суши и моря в мире, особенно в районах, имеющих особое значение для биоразнообразия, с помощью систем охраняемых территорий и других эффективных мер по сохранению территорий.
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оон, китай, куньмин, greenpeace, си цзиньпин, генеральная ассамблея оон
12:12 22.10.2021 (обновлено: 15:21 22.10.2021)
 

Саммит в "мировом саду". В Китае прошла конференция по биоразнообразию

© AFP 2021 / STRЛоготип 15-й Конференции участников Конвенции ООН о биологическом разнообразии
Логотип 15-й Конференции участников Конвенции ООН о биологическом разнообразии - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AFP 2021 / STR
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МОСКВА, 22 окт — Проект "Россия — Китай: главное". В Китае с 11 по 15 октября прошло одно из важнейших климатических событий планеты — 15-я Конференция участников Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Это не первое крупное совещание ООН по вопросам окружающей среды, которое проводит Китай, однако миссия COP15 заключается в достижении глобального соглашения по защите биоразнообразия на следующее десятилетие. Председательство Китая имеет особый вес, ведь страны ищут эффективного руководства для продвижения переговоров. О том, что обсуждали на конференции, — в материале проекта "Россия — Китай: главное".

Климатическое лидерство

Китай стремится к международному климатическому лидерству и амбиции Пекина, действительно, впечатляют. Год назад председатель Си Цзиньпин поразил мировых лидеров на Генассамблее ООН заявлением о том, что КНР достигнет пика углеродных выбросов к 2030 году и станет углеродно-нейтральной к 2060 году. На Генассамблее 2021 года китайский лидер удивил и обрадовал мировое сообщество еще больше, заявив о том, что Китай не будет больше реализовывать угольные проекты за рубежом.
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Спустя месяц после этого события в городе Куньминь провинции Юньнань открылась Конференция сторон Конвенции о биологическом разнообразии — СОР 15. Для руководства страны это чрезвычайно важное и престижное мероприятие, ведь оно дало Китаю возможность в очередной раз проявить себя в деле сохранения окружающей среды и борьбы с изменением климата.
Место действия было выбрано неслучайно. Провинция Юньнань — сокровищница биоразнообразия, в ней представлены все виды растений и экосистем, за исключением океанических и пустынных. В регионе преобладают семь видов климата, в том числе северный умеренный и южный субтропический, соседствуют снежные горные пики и влажные тропические леса. Не зря в Китае Юньнань называют "Мировым садом" и "Генофондом видов".

Указания председателя

Знаковым событием конференции стала программная речь председателя КНР Си Цзиньпина. Он в очередной раз подчеркнул, как важно для Китая качественное развитие, переход к низкоуглеродной экономике, защита окружающей среды и борьба с изменением климата. Си Цзиньпин объявил, что КНР вскоре опубликует планы реализации достижения пика углеродных выбросов в ключевых областях и меры, которые помогут это сделать. Помимо этого, Пекин приступит к осуществлению политики "1+N".
Си Цзиньпин указал, что Китай "продолжит корректировку своей промышленной структуры и структуры энергетики", будет активно развивать возобновляемые источники энергии. Он также сообщил, что развитие солнечной и ветровой энергетики ускорится: в стране уже началось строительство таких объектов общей уставной мощностью в 100 гигаватт. По неподтвержденным данным, всего к 2025 году мощности достигнут 400 гигаватт.
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Председатель КНР также объявил, что Китай выделит 1,5 миллиарда юаней (около 233 миллионов долларов) на создание Куньминского фонда сохранения биоразнообразия в развивающихся странах.
Участие Си Цзиньпина подчеркивает важность повестки биоразнообразия для китайского руководства, полагает советник по глобальной политике Greenpeace в Восточной Азии Ли Шо. "Мир будет с любопытством наблюдать, как Китай сможет использовать эту платформу, чтобы рассказать о своих усилиях по сохранению окружающей среды и внести свой вклад в глобальное природоохранное дело в преддверии COP 26", — сказал Ли, имея в виду Конференцию ООН по изменению климата, которая состоится позднее в этом месяце.

Сигнал к миру

Ключевым результатом конференции стало подписание Куньминской декларации. Документ призван поставить вопросы сохранения биоразнообразия и среды обитания в центр процесса принятия решений в разных государствах. Более ста стран согласились с призывом к "неотложным и комплексным действиям", чтобы включить аспект защиты биоразнообразия во все сектора мировой экономики. Однако некоторые вопросы, такие как финансирование природоохранных мероприятий в более бедных странах, обсудят позже — вторая фаза саммита состоится в первой половине 2022 года.
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В декларации освещаются ключевые аспекты глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия на период после 2020 года. Документ также призывает страны сохранить к 2030 году минимум 30 процентов суши и моря в мире, особенно в районах, имеющих особое значение для биоразнообразия, с помощью систем охраняемых территорий и других эффективных мер по сохранению территорий.

"Декларация станет мощным сигналом, показывающим миру наше намерение решить проблему утраты биоразнообразия и наши более решительные действия по вопросам, обсуждаемым на этой встрече высокого уровня", — сказал министр экологии и окружающей среды КНР Хуан Жуньцю, выступая перед участниками конференции.

 
Россия-Китай: ГлавноеООНКитайКуньминGreenpeaceСи ЦзиньпинГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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