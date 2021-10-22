https://ria.ru/20211022/konferentsiya-1755637456.html

Билл Гейтс и принц Чарльз призывают землян жить скромно и без излишеств

Билл Гейтс и принц Чарльз призывают землян жить скромно и без излишеств - РИА Новости, 22.10.2021

Билл Гейтс и принц Чарльз призывают землян жить скромно и без излишеств

Главным событием еще не начавшейся климатической конференции в Глазго (она запланирована на ноябрь) стало то, что на нее не приедет президент России Владимир... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T08:00

2021-10-22T08:00

2021-10-22T08:08

авторы

глазго (город)

билл гейтс

международное энергетическое агентство

си цзиньпин

северный поток — 2

грета тунберг

россия

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Главным событием еще не начавшейся климатической конференции в Глазго (она запланирована на ноябрь) стало то, что на нее не приедет президент России Владимир Путин. Вторым по значимости — тот факт, что, скорее всего, в Глазго не появится и лидер КНР Си Цзиньпин. Под большим вопросом приезд руководителя Индии Нарендры Моди и президента Бразилии Жаира Болсонару"Борис пропустил удар — Путин не приедет", — троллят премьер-министра Британии островные таблоиды. "Это невероятно, — отметила английская королева. — Я все время слышу о конференции по климату… И при этом все еще не знаю, кто на нее приедет… Ни малейшего представления... Мы знаем только, кто не приедет… Ужасно раздражает, когда люди говорят, но ничего не делают..."И действительно, грандиозная встреча, затеянная Борисом Джонсоном, в которой должны были принять участие лидеры более чем сотни государств, на глазах скукоживается, превращаясь в небольшой междусобойчик бывшего "золотого миллиарда". Между тем задачи у нее колоссальные. В Глазго предполагалось выработать повестку борьбы с глобальным потеплением, которой должны были следовать практически все страны мира.Что же эковоины предлагают человечеству? Специально для конференции Международное энергетическое агентство (МЭА) подготовило три сценария борьбы с потеплением. Первые два с трагическим финалом: человечеству не удается справиться с ростом температур, все будет плохо. У третьего сценария ("Нулевые выбросы к 2050 году") счастливый конец: населению Земли все-таки удастся одолеть потепление. Но, бог ты мой, каких же жертв это потребует! Все по Уинстону Черчиллю — сплошные "пот, кровь и слезы".Экономить придется на всем — отоплении, кондиционировании, свете, еде, воде. На короткие расстояния ездить только поездами, личными автомобилями — если кто-то сможет потянуть их содержание, учитывая будущую стоимость бензина, — пользоваться лишь четыре дня в неделю. Причем скорость выше ста километров в час будет запрещена. В общем, топить поменьше, есть поменьше. Есть подозрение, что в таких условиях бывший "золотой миллиард" не захочет размножаться от слова вообще. А ведь именно сокращение населения планеты и есть цель пресловутой "устойчивой экономики".Подождите, где-то мы все это уже слышали: "У меня ничего нет, и я абсолютно счастлив"? Ах да, это же пресловутая "великая перезагрузка", только несколько в другом ракурсе. В Глазго собираются завести все ту же давосскую шарманку: человечество должно жить гораздо хуже. Средний класс — массово самоубиться по всему миру. Причем все это добровольно и с песнями — недаром же Грета Тунберг подалась в поп-певицы.Отдельно доставляет, кто именно предлагает нам срочно сократить потребление. Билл Гейтс, Линн Ротшильд, принц Чарльз, Уоррен Баффет и еще пара дюжин обладателей таких баснословных состояний, что "Форбс" не может их толком сосчитать, а простой человек даже вообразить не в силах. Хотелось бы сказать им: ребят, начните перестройку с себя. Любопытно было бы посмотреть, как принц Чарльз поселится в студии площадью 23 квадратных метра и будет греть себе в микроволновке замороженную вегетарианскую лазанью на ужин. А тут вдруг — р-раз и электричество отключают за неуплату.Главный выгодополучатель этой торговли хорошо просматривается уже сейчас. Название МЭА не должно вводить в заблуждение. Это сугубо американская контора с группой поддержки из стран НАТО. Ее сценарии преследуют исключительно выгоды американских корпораций.Удивительно, но во всех трех сценариях МЭА указывает, что без новых масштабных инвестиций в добычу ископаемого топлива энергетический переход осуществить не удастся. Это логично. Для строительства новой инфраструктуры, для создания принципиально новых двигателей, для зарядки тех же электрокаров потребуется электроэнергия в количестве, на порядок превосходящем то, чем мы пользуемся сейчас. Ветряки никогда столько электричества не дадут. Значит, надо развивать добычу нефти и газа, а заодно и каменного угля.Во всей экологической повестке существует словно бы огромное слепое пятно. Пока Грета Тунберг поет свои песни, западные нефтегазовые корпорации продолжают успешно торговать ископаемым топливом. Волатильность цен на газ весьма на руку американским сланцевикам. Цены падают — добычу легко прикрыть, цены растут — ее с удовольствием возобновляют. И при этом никто как бы не обращает внимания на чудовищность этой технологии именно в плане охраны природы. Масштабное отравление почвы, воды, воздуха — это продолжается каждый день, но почему про это никто даже не заикается?А помните гигантский разлив нефти в Мексиканском заливе? Это было натуральное преступление против природы и человека. Три месяца кошмара, почти миллиард литров нефти в Мировом океане, тотальное уничтожение флоры и фауны. И что? Много санкций огребла тогда British Petroleum? Нет, они, конечно, выплатили большой штраф. Но почему бы вообще не запретить добычу в Мексиканском заливе?Совершенно безобразно выглядит переход ведущих стран "золотого миллиарда" на уголь. От этого опасного, вредного топлива стараются отказаться даже в развивающихся странах. Однако сегодня его вновь жгут на полную катушку, словно на дворе времена дикого капитализма — смог, чахотка, нищета.Все это серьезные темы для разговора. Но английские и американские СМИ упорно вколачивают в мозги обывателей идею о том, что экологические проблемы существуют только в неправильных странах — Китае и Индии, России и Бразилии. Почему бы не заняться спасением Мексиканского залива от нефти или английских детей от каменного угля? Нет, эковоины на зарплате атакуют "Северный поток — 2" и требуют от Жаира Болсонару, чтобы он обанкротил весь бразильский агропром: а то, мол, страдают леса Амазонки.Получается, что, по сути, американским и британским партнерам на экологическую повестку наплевать. Для них это пропагандистское оружие, не более того. Зеленая тема нужна им исключительно для конкурентной борьбы. Располагая контролем над ведущими СМИ, они пытаются закошмарить и обанкротить своих конкурентов по всему миру. Запуганные правительства своими руками разрушат свои топливно-энергетические комплексы. А в это время американцы и примкнувшие к ним англичане станут продавать им свою нефть и газ по чудовищным, совершенно не представимым раньше расценкам. Будет все как в романе "Дюна" — чемодан "специи" стоимостью в планетарную систему.Платить за этот банкет будут, как всегда, простые люди. Уже сейчас, когда энергетический кризис только набирает обороты, в ЕС насчитали три миллиона человек, которые просто не в состоянии оплачивать счета за отопление. Это не какие-то наркоманы на пособиях, это обычные трудящиеся, члены профсоюза, которые каждый день ходят на работу и получают нормальную зарплату.Ладно, на юге Франции можно перезимовать и с отключенными батареями, если ходить дома в пальто, а на ночь завертываться в термопакеты. А теперь представим, что подобные цены за отопление предложат в северных странах — в Швеции, в Дании, в России, наконец. Будет нехорошо. У МЭА есть даже специальный термин на этот счет — "беспорядочный переход". В переводе с давосского новояза это означает, что из-за сверхвысоких цен на энергию миллионы людей будут умирать от голода и холода. Начнутся восстания, революции, войны.И на всем этом будут наживать триллионы те американские олигархи, которые так усердно топят сегодня за зеленую повестку и великую перезагрузку. Масштабы их будущей власти трудно вообразить. Однако и сегодня они впечатляют.Накануне конференции в Глазго премьер-министр Британии Борис Джонсон организовал небольшой саммит для настоящей элиты. Он пригласил в Музей науки богатейших бизнесменов планеты и произнес монолог на тему "Дай триллион!". Главным героем шоу стал Билл Гейтс, за которым руководитель Британии откровенно ухаживал в надежде на инвестиции в зеленую экономику. Иронично, что главными спонсорами британского Музея науки являются нефтяная корпорация Shell и специализирующаяся на добыче каменного угля Adani Group.Британский ученый Мартин Рис, сумевший за двадцать лет предсказать пандемию коронавируса, полагает, что следующим смертельным риском для человечества станет именно лавина ошибок, накопившихся в борьбе с глобальным потеплением. Такое впечатление, что конференция в Глазго может стать одной из таких ошибок.Единственная польза от климатического саммита — это возможность донести до западных партнеров альтернативный взгляд на экологическую проблематику. У России есть своя зеленая повестка — разумная и взвешенная, построенная на гармонии человека и природы, сконцентрированная на том, чтобы жизнь всех существ на планете стала лучше, а не хуже. Ее и следует противопоставить человеконенавистническим затеям западных эковоинов.

https://ria.ru/20211020/katastrofa-1755447209.html

https://ria.ru/20211018/malm-1754936911.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210928/tunberg-1752234186.html

https://ria.ru/20210923/klimat-1751487989.html

https://ria.ru/20211021/ekologiya-1755631075.html

https://ria.ru/20210924/klimat-1751628404.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210922/1751235889.html

https://ria.ru/20211012/ekologiya-1754139479.html

https://ria.ru/20211007/klimat-1753469803.html

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россия

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авторы, глазго (город), билл гейтс, международное энергетическое агентство, си цзиньпин, северный поток — 2, грета тунберг, россия