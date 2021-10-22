https://ria.ru/20211022/komi-1755844432.html

В Коми объявили нерабочие дни с 30 октября

В Коми объявили нерабочие дни с 30 октября - РИА Новости, 22.10.2021

В Коми объявили нерабочие дни с 30 октября

Театры и кинотеатры в Коми смогут работать с 30 октября по 7 ноября при условии 50-процентного заполнения и предъявлении зрителями QR-кодов о вакцинации или... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:29

2021-10-22T17:29

2021-10-22T18:41

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Театры и кинотеатры в Коми смогут работать с 30 октября по 7 ноября при условии 50-процентного заполнения и предъявлении зрителями QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе, сообщил глава республики Владимир Уйба."По театрам, кинотеатрам, Домам культуры, организации спортивных мероприятий. Они могут работать при условии 50-процентного заполнения и обязательно QR-код или справка о том, что человек переболел коронавирусом не более, чем 6 месяцев назад", - сказал он в еженедельном видеообращении.Также в Коми в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября планируется приостановить работу фитнес-центров, бассейнов, дискотек, салонов красоты, развлекательных центров, сообщил глава республики Владимир Уйба."Мы будем на нерабочих каникулах в республике с 30 октября по 7 ноября включительно… Не будет работать служба быта, салоны красоты, косметические, массажные СПА-салоны, солярии, бани, сауны и прочее. Также не будут работать фитнес-центры, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы… Также не будет работать сфера досуга и развлечений - ночные бары, боулинг-клубы, дискотеки, мастер-классы, игровые мероприятия и так далее. Культурные, выставочные, просветительные мероприятия, также выставочные залы, библиотеки не будут работать", - рассказал он в ежедневном видеообращении.По его словам, также будет приостановлена работа цирков, детских игровых комнат, развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, учреждений допобразования.Уйба при этом отметил, что окончательное решение об ограничениях в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будет принято на заседании оперативного штаба 25 октября."В преддверии заседания оперативного штаба, который мы будем проводить 25 октября, я даю информацию. Только после одобрения оперативного штаба подпишу указ", - сказал глава Коми.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество, владимир уйба, коронавирус в россии