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Минобрнауки разрешило вузам переносить плановые каникулы на нерабочие дни

Минобрнауки разрешило вузам переносить плановые каникулы на нерабочие дни - РИА Новости, 22.10.2021

Минобрнауки разрешило вузам переносить плановые каникулы на нерабочие дни

Российские вузы могут перенести на нерабочие дни запланированные каникулы, следует из приказа Минобрнауки. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:18

2021-10-22T13:18

2021-10-22T14:15

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские вузы могут перенести на нерабочие дни запланированные каникулы, следует из приказа Минобрнауки."Руководители образовательных и научных организаций вправе осуществить перенос каникул, предусмотренных календарным учебным графиком, на период, указанный в пункте 1.1", — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, со своей стороны, отметил, что на время нерабочих дней вузы могут перевести студентов на удаленное обучение или на самостоятельную работу.Фальков подчеркнул, что самостоятельная работа студентов должна быть методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой полученных знаний.На этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Эта мера необходима для предотвращения распространения COVID-19. При этом регионам разрешили увеличивать период нерабочих дней — в Москве и Московской области они начнутся с 28 октября.

https://ria.ru/20211021/mgu-1755639366.html

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