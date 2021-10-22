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Фонд Кадырова подарил автомобили двум новым обладателям краповых беретов
Фонд Кадырова подарил автомобили двум новым обладателям краповых беретов - РИА Новости, 22.10.2021
Фонд Кадырова подарил автомобили двум новым обладателям краповых беретов
Командиры чеченских спецподразделений Анзор Бисаев и Сайди Лорсанкаев получили автомобили Mercedes от регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:09
2021-10-22T18:12
общество
ахмат кадыров (политик)
чеченская республика (чечня)
россия
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ГРОЗНЫЙ, 22 окт - РИА Новости. Командиры чеченских спецподразделений Анзор Бисаев и Сайди Лорсанкаев получили автомобили Mercedes от регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова, сообщил РИА Новости министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев."Региональный общественный фонд имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вручил Анзору Бисаеву и Сайди Лорсанкаеву автомобили. Они оба верно и преданно служат на пути первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Несгибаемая воля, мужество и большая отвага помогают им достигать высоких результатов в службе. Краповый берет - высший символ доблести воина спецназа. Анзор и Сайди доказали, что заслуживают его на все 100%", - сказал Дудаев.Командир ОМОН УФСВНГ РФ по Чеченской Республике Бисаев и командир ГБР СОБР "Терек" управления Росгвардии по региону, подполковник полиции Лорсанкаев стали обладателями краповых беретов, пройдя квалификационные испытания на базе учебного центра Росгвардии "Тамбукан" Ставропольского края.Ранее в социальных сетях распространились видео и сообщения о том, что на испытаниях бойцов спецназа Росгвардии якобы были драки и конфликты. Они произошли, по сообщениям в СМИ и социальных сетях, из-за того, что часть кандидатов в "краповики" якобы сдавали испытания нечестно: некоторых из них при прохождении маршрута подвозили на машинах. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг эти утверждения, заявив РИА Новости, что, несмотря на эмоции, как в ходе любых состязаний, "в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более массового выяснения отношений".
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общество, ахмат кадыров (политик), чеченская республика (чечня), россия
17:09 22.10.2021 (обновлено: 18:12 22.10.2021)
 
Фонд Кадырова подарил автомобили двум новым обладателям краповых беретов

Фонд Кадырова подарил автомобили двум обладателям краповых беретов Бисаеву и Лорсанкаеву

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВручение краповых беретов
Вручение краповых беретов - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ГРОЗНЫЙ, 22 окт - РИА Новости. Командиры чеченских спецподразделений Анзор Бисаев и Сайди Лорсанкаев получили автомобили Mercedes от регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова, сообщил РИА Новости министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
"Региональный общественный фонд имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вручил Анзору Бисаеву и Сайди Лорсанкаеву автомобили. Они оба верно и преданно служат на пути первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Несгибаемая воля, мужество и большая отвага помогают им достигать высоких результатов в службе. Краповый берет - высший символ доблести воина спецназа. Анзор и Сайди доказали, что заслуживают его на все 100%", - сказал Дудаев.
Командир ОМОН УФСВНГ РФ по Чеченской Республике Бисаев и командир ГБР СОБР "Терек" управления Росгвардии по региону, подполковник полиции Лорсанкаев стали обладателями краповых беретов, пройдя квалификационные испытания на базе учебного центра Росгвардии "Тамбукан" Ставропольского края.
Ранее в социальных сетях распространились видео и сообщения о том, что на испытаниях бойцов спецназа Росгвардии якобы были драки и конфликты. Они произошли, по сообщениям в СМИ и социальных сетях, из-за того, что часть кандидатов в "краповики" якобы сдавали испытания нечестно: некоторых из них при прохождении маршрута подвозили на машинах. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг эти утверждения, заявив РИА Новости, что, несмотря на эмоции, как в ходе любых состязаний, "в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более массового выяснения отношений".
Вручение краповых беретов - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
18 октября, 18:15
"Краповые береты" объяснили снятие родственника Кадырова с испытаний
 
ОбществоАхмат Кадыров (политик)Чеченская республика (Чечня)Россия
 
 
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