https://ria.ru/20211022/izrail-1755881164.html
Израиль признал террористическими шесть палестинских организаций
Израиль признал террористическими шесть палестинских организаций - РИА Новости, 22.10.2021
Израиль признал террористическими шесть палестинских организаций
Министерство обороны Израиля признало террористическими шесть палестинских некоммерческих организаций за связь с "Народным фронтом освобождения Палестины"... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T20:49
2021-10-22T20:49
2021-10-22T20:49
в мире
израиль
министерство обороны израиля
народный фронт освобождения палестины
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт – РИА Новости. Министерство обороны Израиля признало террористическими шесть палестинских некоммерческих организаций за связь с "Народным фронтом освобождения Палестины" (НФОП) (признана террористической в Израиле – ред.), говорится в заявлении главы оборонного ведомства."В результате совместной деятельности Службы общей безопасности и Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля, шесть организаций, принадлежащих к "Народному фронту освобождения Палестины", были объявлены террористическими, поскольку они представляют собой сеть, действующую под прикрытием на международном уровне от имени "Народного фронта" для поддержки его деятельности и достижения его целей", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.Речь идет о таких организациях, как "Союз комитетов палестинских женщин", "Ассоциация поддержки заключенных и прав человека", "Бисанский центр исследований и разработок", "Организация Аль-Хак", "Международная организация защиты детей – Палестина" и "Союз комитетов сельскохозяйственных рабочих", отмечает ведомство.В минобороны считают, что, прикрываясь статусом гражданских общественных организаций, на самом деле они подчинялись руководству НФОП, нанимая его активистов, в том числе и принимавших участие в террористической деятельности, на управленческие должности в центральном и региональном аппарате.Получая крупные сумы денег от европейских стран и международных организаций на правозащитную деятельность, эти шесть организаций служили источником финансирования для НФОП. В частности, эти деньги направлялись на поддержку семей палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах по соображениям безопасности, на выплату зарплат активистам НФОП и на популяризацию его идеологии, отмечает минобороны.
https://ria.ru/20211019/palestina-1755188212.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, министерство обороны израиля, народный фронт освобождения палестины
Израиль признал террористическими шесть палестинских организаций
Министерство обороны Израиля признало террористическими шесть палестинских организаций
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт – РИА Новости. Министерство обороны Израиля
признало террористическими шесть палестинских некоммерческих организаций за связь с "Народным фронтом освобождения Палестины" (НФОП) (признана террористической в Израиле
– ред.), говорится в заявлении главы оборонного ведомства.
"В результате совместной деятельности Службы общей безопасности и Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля, шесть организаций, принадлежащих к "Народному фронту освобождения Палестины
", были объявлены террористическими, поскольку они представляют собой сеть, действующую под прикрытием на международном уровне от имени "Народного фронта" для поддержки его деятельности и достижения его целей", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.
Речь идет о таких организациях, как "Союз комитетов палестинских женщин", "Ассоциация поддержки заключенных и прав человека", "Бисанский центр исследований и разработок", "Организация Аль-Хак", "Международная организация защиты детей – Палестина" и "Союз комитетов сельскохозяйственных рабочих", отмечает ведомство.
В минобороны считают, что, прикрываясь статусом гражданских общественных организаций, на самом деле они подчинялись руководству НФОП, нанимая его активистов, в том числе и принимавших участие в террористической деятельности, на управленческие должности в центральном и региональном аппарате.
Получая крупные сумы денег от европейских стран и международных организаций на правозащитную деятельность, эти шесть организаций служили источником финансирования для НФОП. В частности, эти деньги направлялись на поддержку семей палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах по соображениям безопасности, на выплату зарплат активистам НФОП и на популяризацию его идеологии, отмечает минобороны.