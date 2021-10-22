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Премьер Израиля рассказал о вкладе "миллиона русскоязычных послов"
Премьер Израиля рассказал о вкладе "миллиона русскоязычных послов" - РИА Новости, 22.10.2021
Премьер Израиля рассказал о вкладе "миллиона русскоязычных послов"
В Израиле "миллион русскоязычных послов" вносят вклад в государство Израиль и влияют на него своей культурой, заявил премьер Нафтали Беннет. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:01
2021-10-22T12:01
в мире
израиль
сочи
владимир путин
россия
нафтали беннет
йоэль развозов (министр туризма израиля)
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СОЧИ, 22 октября - РИА Новости. В Израиле "миллион русскоязычных послов" вносят вклад в государство Израиль и влияют на него своей культурой, заявил премьер Нафтали Беннет.В пятницу проходят его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, это первый визит нового премьера Израиля в Россию, приуроченный к 30-летию восстановления дипломатических отношений стран.Премьер добавил, что российский президент является "настоящим другом Израиля"."Весь наш диалог и все наши отношения основаны на очень глубокой связи между нашими странами и нашими народами. И, господин президент, последние больше чем 20 лет Вы вели этот процесс укрепления связей между нашими странами и вывели их на этот уровень. И я хочу вам сказать от имени всей нашей страны, всего нашего народа: мы видим Вас как очень близкого, настоящего друга государства Израиль", - отметил он.Ранее Путин поздравил Беннета со вступлением в должность и отметил, что между Россией и Израилем сложились "уникальные отношения", так как Россия стояла у истоков создания государства Израиль, а также там проживет самая большая за рубежом русскоязычная община.Ранее министр туризма Израиля Йоэль Развозов в интервью РИА Новости заявил, что в России очень высокий уровень толерантности, а также что в Израиле проживает более миллиона русскоговорящих граждан.
https://ria.ru/20210909/spasenie-1749356345.html
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в мире, израиль, сочи, владимир путин, россия, нафтали беннет, йоэль развозов (министр туризма израиля)
12:01 22.10.2021
 
Премьер Израиля рассказал о вкладе "миллиона русскоязычных послов"

Премьер Беннет: миллион русскоязычных послов вносят вклад в Израиль и его культуру

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СОЧИ, 22 октября - РИА Новости. В Израиле "миллион русскоязычных послов" вносят вклад в государство Израиль и влияют на него своей культурой, заявил премьер Нафтали Беннет.
В пятницу проходят его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, это первый визит нового премьера Израиля в Россию, приуроченный к 30-летию восстановления дипломатических отношений стран.
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"У нас в Израиле есть миллион послов, которые говорят на русском языке. Они вносят огромный вклад в государство Израиль и очень влияют на него той культурой, которую они с собой привезли, своей ментальностью, культурой работы и тех успехов, которых они добиваются", - сказал он.
Премьер добавил, что российский президент является "настоящим другом Израиля".
"Весь наш диалог и все наши отношения основаны на очень глубокой связи между нашими странами и нашими народами. И, господин президент, последние больше чем 20 лет Вы вели этот процесс укрепления связей между нашими странами и вывели их на этот уровень. И я хочу вам сказать от имени всей нашей страны, всего нашего народа: мы видим Вас как очень близкого, настоящего друга государства Израиль", - отметил он.
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Ранее Путин поздравил Беннета со вступлением в должность и отметил, что между Россией и Израилем сложились "уникальные отношения", так как Россия стояла у истоков создания государства Израиль, а также там проживет самая большая за рубежом русскоязычная община.
Ранее министр туризма Израиля Йоэль Развозов в интервью РИА Новости заявил, что в России очень высокий уровень толерантности, а также что в Израиле проживает более миллиона русскоговорящих граждан.
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В миреИзраильСочиВладимир ПутинРоссияНафтали БеннетЙоэль Развозов (министр туризма Израиля)
 
 
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