Премьер Израиля рассказал о вкладе "миллиона русскоязычных послов"
Премьер Беннет: миллион русскоязычных послов вносят вклад в Израиль и его культуру
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным
СОЧИ, 22 октября - РИА Новости. В Израиле "миллион русскоязычных послов" вносят вклад в государство Израиль и влияют на него своей культурой, заявил премьер Нафтали Беннет.
В пятницу проходят его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, это первый визит нового премьера Израиля в Россию, приуроченный к 30-летию восстановления дипломатических отношений стран.
"У нас в Израиле есть миллион послов, которые говорят на русском языке. Они вносят огромный вклад в государство Израиль и очень влияют на него той культурой, которую они с собой привезли, своей ментальностью, культурой работы и тех успехов, которых они добиваются", - сказал он.
Премьер добавил, что российский президент является "настоящим другом Израиля".
"Весь наш диалог и все наши отношения основаны на очень глубокой связи между нашими странами и нашими народами. И, господин президент, последние больше чем 20 лет Вы вели этот процесс укрепления связей между нашими странами и вывели их на этот уровень. И я хочу вам сказать от имени всей нашей страны, всего нашего народа: мы видим Вас как очень близкого, настоящего друга государства Израиль", - отметил он.
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Ранее Путин поздравил Беннета со вступлением в должность и отметил, что между Россией и Израилем сложились "уникальные отношения", так как Россия стояла у истоков создания государства Израиль, а также там проживет самая большая за рубежом русскоязычная община.
Ранее министр туризма Израиля Йоэль Развозов в интервью РИА Новости заявил, что в России очень высокий уровень толерантности, а также что в Израиле проживает более миллиона русскоговорящих граждан.