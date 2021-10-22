https://ria.ru/20211022/izrail-1755764683.html

Премьер Израиля рассказал о вкладе "миллиона русскоязычных послов"

Премьер Израиля рассказал о вкладе "миллиона русскоязычных послов" - РИА Новости, 22.10.2021

Премьер Израиля рассказал о вкладе "миллиона русскоязычных послов"

В Израиле "миллион русскоязычных послов" вносят вклад в государство Израиль и влияют на него своей культурой, заявил премьер Нафтали Беннет. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:01

2021-10-22T12:01

2021-10-22T12:01

в мире

израиль

сочи

владимир путин

россия

нафтали беннет

йоэль развозов (министр туризма израиля)

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СОЧИ, 22 октября - РИА Новости. В Израиле "миллион русскоязычных послов" вносят вклад в государство Израиль и влияют на него своей культурой, заявил премьер Нафтали Беннет.В пятницу проходят его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, это первый визит нового премьера Израиля в Россию, приуроченный к 30-летию восстановления дипломатических отношений стран.Премьер добавил, что российский президент является "настоящим другом Израиля"."Весь наш диалог и все наши отношения основаны на очень глубокой связи между нашими странами и нашими народами. И, господин президент, последние больше чем 20 лет Вы вели этот процесс укрепления связей между нашими странами и вывели их на этот уровень. И я хочу вам сказать от имени всей нашей страны, всего нашего народа: мы видим Вас как очень близкого, настоящего друга государства Израиль", - отметил он.Ранее Путин поздравил Беннета со вступлением в должность и отметил, что между Россией и Израилем сложились "уникальные отношения", так как Россия стояла у истоков создания государства Израиль, а также там проживет самая большая за рубежом русскоязычная община.Ранее министр туризма Израиля Йоэль Развозов в интервью РИА Новости заявил, что в России очень высокий уровень толерантности, а также что в Израиле проживает более миллиона русскоговорящих граждан.

https://ria.ru/20210909/spasenie-1749356345.html

https://ria.ru/20201229/darkon-1591488839.html

https://ria.ru/20210306/otnosheniya-1600174682.html

израиль

сочи

россия

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в мире, израиль, сочи, владимир путин, россия, нафтали беннет, йоэль развозов (министр туризма израиля)