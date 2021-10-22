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Путин назвал темы, которые может обсудить с премьером Израиля
Путин назвал темы, которые может обсудить с премьером Израиля - РИА Новости, 22.10.2021
Путин назвал темы, которые может обсудить с премьером Израиля
Президент России Владимир Путин заявил премьеру Израиля Нафтали Беннету, что у них есть много вопросов, которые они могут обсудить, в том числе и борьбу с... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:52
2021-10-22T10:52
2021-10-22T10:54
политика
израиль
владимир путин
россия
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СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил премьеру Израиля Нафтали Беннету, что у них есть много вопросов, которые они могут обсудить, в том числе и борьбу с терроризмом."Есть и проблемные вопросы, их немало. Но есть и точки соприкосновения и возможности для сотрудничества, особенно это касается вопросов, связанных с борьбой с терроризмом. У нас много вопросов, которые мы можем и должны обсудить", - сказал Путин в начале встречи.
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политика, израиль, владимир путин, россия
10:52 22.10.2021 (обновлено: 10:54 22.10.2021)
Путин назвал темы, которые может обсудить с премьером Израиля
Путин предложил премьеру Израиля обсудить борьбу с терроризмом