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Путин выразил надежду на преемственность в отношениях с Израилем
Путин выразил надежду на преемственность в отношениях с Израилем - РИА Новости, 22.10.2021
Путин выразил надежду на преемственность в отношениях с Израилем
Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом выразил надежду, что, несмотря на политические баталии в их стране, в отношениях РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:49
2021-10-22T10:49
2021-10-22T10:55
израиль
владимир путин
россия
нафтали беннет
политика
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СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом выразил надежду, что, несмотря на политические баталии в их стране, в отношениях двух стран будет преемственность."И я очень надеюсь, что несмотря на внутриполитические баталии, а они неизбежны для каждого государства, все-таки в части российско-израильских отношений ваше правительство будет проводить политику преемственности. С прежним правительством у нас сложились достаточно деловые и доверительные отношения", - сказал он в начале встречи.
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израиль, владимир путин, россия, нафтали беннет, политика
10:49 22.10.2021 (обновлено: 10:55 22.10.2021)
Путин выразил надежду на преемственность в отношениях с Израилем
Путин на встрече с Беннетом выразил надежду на преемственность в отношениях с Израилем