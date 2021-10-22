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Путин выразил надежду на преемственность в отношениях с Израилем

Путин выразил надежду на преемственность в отношениях с Израилем - РИА Новости, 22.10.2021

Путин выразил надежду на преемственность в отношениях с Израилем

Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом выразил надежду, что, несмотря на политические баталии в их стране, в отношениях РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T10:49

2021-10-22T10:49

2021-10-22T10:55

израиль

владимир путин

россия

нафтали беннет

политика

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СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом выразил надежду, что, несмотря на политические баталии в их стране, в отношениях двух стран будет преемственность."И я очень надеюсь, что несмотря на внутриполитические баталии, а они неизбежны для каждого государства, все-таки в части российско-израильских отношений ваше правительство будет проводить политику преемственности. С прежним правительством у нас сложились достаточно деловые и доверительные отношения", - сказал он в начале встречи.

израиль

россия

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израиль, владимир путин, россия, нафтали беннет, политика