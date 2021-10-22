В Иркутской области пополнили автопарк скорой помощи
Автопарк скорой помощи Иркутской области пополнили 26 новых автомобилей
ИРКУТСК, 22 окт – РИА Новости. В службы скорой помощи городов и районов Приангарья областные власти передали 26 новых автомобилей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"На 26 автомобилей скорой помощи пополнился автомобильный парк медучреждений региона. 22 октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил ключи представителям муниципалитетов", - говорится в сообщении.
В регион поступили 23 автомобиля, предназначенных для транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе, а также три реанимобиля.
По словам Игоря Кобзева, в Приангарье, с его расстояниями, автомобили для медиков особенно важны.
"В борьбе с коронавирусом на счету каждый доктор и каждая машина. Сегодня мы пополняем автопарк в тех учреждениях, которые нуждаются в них больше других. Я регулярно общаюсь с главными врачами и знаю проблемы каждого. Постепенно мы все вместе их решим", - сказал во время передачи автомобилей губернатор региона.
Сегодня в службе скорой медицинской помощи Иркутской области насчитывается 434 автомобиля.
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