В Иркутской области пополнили автопарк скорой помощи

"В борьбе с коронавирусом на счету каждый доктор и каждая машина. Сегодня мы пополняем автопарк в тех учреждениях, которые нуждаются в них больше других. Я регулярно общаюсь с главными врачами и знаю проблемы каждого. Постепенно мы все вместе их решим", - сказал во время передачи автомобилей губернатор региона.