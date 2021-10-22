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Иркутская область
https://ria.ru/20211022/irkutsk-1755812748.html
В Иркутской области пополнили автопарк скорой помощи
В Иркутской области пополнили автопарк скорой помощи - РИА Новости, 22.10.2021
В Иркутской области пополнили автопарк скорой помощи
В службы скорой помощи городов и районов Приангарья областные власти передали 26 новых автомобилей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:25
2021-10-22T15:25
иркутская область
общество
иркутская область
здоровье - общество
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ИРКУТСК, 22 окт – РИА Новости. В службы скорой помощи городов и районов Приангарья областные власти передали 26 новых автомобилей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.В регион поступили 23 автомобиля, предназначенных для транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе, а также три реанимобиля.По словам Игоря Кобзева, в Приангарье, с его расстояниями, автомобили для медиков особенно важны.Сегодня в службе скорой медицинской помощи Иркутской области насчитывается 434 автомобиля.
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общество, иркутская область, здоровье - общество
15:25 22.10.2021
 
В Иркутской области пополнили автопарк скорой помощи

Автопарк скорой помощи Иркутской области пополнили 26 новых автомобилей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ИРКУТСК, 22 окт – РИА Новости. В службы скорой помощи городов и районов Приангарья областные власти передали 26 новых автомобилей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"На 26 автомобилей скорой помощи пополнился автомобильный парк медучреждений региона. 22 октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил ключи представителям муниципалитетов", - говорится в сообщении.
В регион поступили 23 автомобиля, предназначенных для транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе, а также три реанимобиля.
По словам Игоря Кобзева, в Приангарье, с его расстояниями, автомобили для медиков особенно важны.
"В борьбе с коронавирусом на счету каждый доктор и каждая машина. Сегодня мы пополняем автопарк в тех учреждениях, которые нуждаются в них больше других. Я регулярно общаюсь с главными врачами и знаю проблемы каждого. Постепенно мы все вместе их решим", - сказал во время передачи автомобилей губернатор региона.
Сегодня в службе скорой медицинской помощи Иркутской области насчитывается 434 автомобиля.
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