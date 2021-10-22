https://ria.ru/20211022/inoagenty-1755775925.html
Песков предложил поработать над формулировками в законе об иноагентах
Песков предложил поработать над формулировками в законе об иноагентах - РИА Новости, 22.10.2021
Песков предложил поработать над формулировками в законе об иноагентах
В России нет "коврового" объявления иноагентами, но в плане расплывчатости некоторых формулировок, есть над чем поработать, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:54
2021-10-22T12:54
2021-10-22T12:54
общество
журналистика
дмитрий песков
"голос"
принятие закона о сми-иноагентах
россия
иноагенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_257297a83d59d743c55183208b3574e5.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В России нет "коврового" объявления иноагентами, но в плане расплывчатости некоторых формулировок, есть над чем поработать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Действительно, никаких ковровых объявлений нет", - сказал он журналистам.Песков отметил, что все происходит в соответствии с законом."Существует судебный вариант оспорить это решение. В плане расплывчатости некоторых критериев президент вчера сказал, что есть, над чем поработать", - сказал Песков.Он отметил, что президент не имеет возможности получать данные по каждой организации, и это вопрос правоприменения."Формально ведомство должно следовать букве и духу этого закона. И в законе не написано, что если речь идет о небольшой сумме, 200 рублей, то можно не обращать внимания. Поэтому формально выполняются все функции. Существуют пути оспаривания подобных решений", - сказал Песков, комментируя признание иноагентом организации "Голос"*.* Организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20211021/inoagent-1755671676.html
https://ria.ru/20211021/inoagent-1755688385.html
https://ria.ru/20211019/shtraf-1755212919.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_56f9fceeaaa7e694d7857f8c3103fb0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, журналистика, дмитрий песков, "голос", принятие закона о сми-иноагентах, россия, иноагенты
Песков предложил поработать над формулировками в законе об иноагентах
Песков: нужно поработать над расплывчатыми формулировками в законе об иноагентах