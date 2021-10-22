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Песков предложил поработать над формулировками в законе об иноагентах
Песков предложил поработать над формулировками в законе об иноагентах - РИА Новости, 22.10.2021
Песков предложил поработать над формулировками в законе об иноагентах
В России нет "коврового" объявления иноагентами, но в плане расплывчатости некоторых формулировок, есть над чем поработать, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:54
2021-10-22T12:54
общество
журналистика
дмитрий песков
"голос"
принятие закона о сми-иноагентах
россия
иноагенты
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В России нет "коврового" объявления иноагентами, но в плане расплывчатости некоторых формулировок, есть над чем поработать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Действительно, никаких ковровых объявлений нет", - сказал он журналистам.Песков отметил, что все происходит в соответствии с законом."Существует судебный вариант оспорить это решение. В плане расплывчатости некоторых критериев президент вчера сказал, что есть, над чем поработать", - сказал Песков.Он отметил, что президент не имеет возможности получать данные по каждой организации, и это вопрос правоприменения."Формально ведомство должно следовать букве и духу этого закона. И в законе не написано, что если речь идет о небольшой сумме, 200 рублей, то можно не обращать внимания. Поэтому формально выполняются все функции. Существуют пути оспаривания подобных решений", - сказал Песков, комментируя признание иноагентом организации "Голос"*.* Организация, выполняющая функции иноагента.
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общество, журналистика, дмитрий песков, "голос", принятие закона о сми-иноагентах, россия, иноагенты
12:54 22.10.2021
 
Песков предложил поработать над формулировками в законе об иноагентах

Песков: нужно поработать над расплывчатыми формулировками в законе об иноагентах

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве
Дмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В России нет "коврового" объявления иноагентами, но в плане расплывчатости некоторых формулировок, есть над чем поработать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, никаких ковровых объявлений нет", - сказал он журналистам.
А здесь никто ничего не рубит. Как работали, дальше так и работайте – Путин о законе об иноагентах - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 19:20
Путин призвал совершенствовать закон об иноагентах
Песков отметил, что все происходит в соответствии с законом.
"Существует судебный вариант оспорить это решение. В плане расплывчатости некоторых критериев президент вчера сказал, что есть, над чем поработать", - сказал Песков.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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Клишас прокомментировал практику применения закона об иноагентах
Он отметил, что президент не имеет возможности получать данные по каждой организации, и это вопрос правоприменения.
"Формально ведомство должно следовать букве и духу этого закона. И в законе не написано, что если речь идет о небольшой сумме, 200 рублей, то можно не обращать внимания. Поэтому формально выполняются все функции. Существуют пути оспаривания подобных решений", - сказал Песков, комментируя признание иноагентом организации "Голос"*.
* Организация, выполняющая функции иноагента.
Студия радиостанции Эхо Москвы. 23 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 14:42
"Эхо Москвы" получило 24 штрафа за упоминание иноагентов без маркировки
 
ОбществожурналистикаДмитрий Песков"Голос"Принятие закона о СМИ-иноагентахРоссияиноагенты
 
 
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