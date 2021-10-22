https://ria.ru/20211022/inoagenty-1755775925.html

Песков предложил поработать над формулировками в законе об иноагентах

Песков предложил поработать над формулировками в законе об иноагентах - РИА Новости, 22.10.2021

Песков предложил поработать над формулировками в законе об иноагентах

В России нет "коврового" объявления иноагентами, но в плане расплывчатости некоторых формулировок, есть над чем поработать, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:54

2021-10-22T12:54

2021-10-22T12:54

общество

журналистика

дмитрий песков

"голос"

принятие закона о сми-иноагентах

россия

иноагенты

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В России нет "коврового" объявления иноагентами, но в плане расплывчатости некоторых формулировок, есть над чем поработать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Действительно, никаких ковровых объявлений нет", - сказал он журналистам.Песков отметил, что все происходит в соответствии с законом."Существует судебный вариант оспорить это решение. В плане расплывчатости некоторых критериев президент вчера сказал, что есть, над чем поработать", - сказал Песков.Он отметил, что президент не имеет возможности получать данные по каждой организации, и это вопрос правоприменения."Формально ведомство должно следовать букве и духу этого закона. И в законе не написано, что если речь идет о небольшой сумме, 200 рублей, то можно не обращать внимания. Поэтому формально выполняются все функции. Существуют пути оспаривания подобных решений", - сказал Песков, комментируя признание иноагентом организации "Голос"*.* Организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20211021/inoagent-1755671676.html

https://ria.ru/20211021/inoagent-1755688385.html

https://ria.ru/20211019/shtraf-1755212919.html

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общество, журналистика, дмитрий песков, "голос", принятие закона о сми-иноагентах, россия, иноагенты