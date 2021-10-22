https://ria.ru/20211022/inflyatsiya-1755824986.html

Набиуллина рассказала, от чего зависит инфляция в России

Набиуллина рассказала, от чего зависит инфляция в России - РИА Новости, 22.10.2021

Набиуллина рассказала, от чего зависит инфляция в России

Инфляция в России по итогам текущего года составит 7,4%, если продовольственная инфляция начнет снижаться в четвертом квартале, если же нет - то 7,9%, заявила... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:19

2021-10-22T16:19

2021-10-22T16:19

экономика

инфляция

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года составит 7,4%, если продовольственная инфляция начнет снижаться в четвертом квартале, если же нет - то 7,9%, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.Ранее в пятницу Банк России повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 7,4-7,9% с 5,7-6,5%.Она напомнила, что ЦБ ранее ожидал снижения продовольственной инфляции, но этого не произошло, поскольку урожай оказался хуже ожиданий регулятора."Как она будет вести себя дальше, зависит уже от завершения сбора урожая (он еще не завершился), от погодных условий в этот период. Это один из факторов, почему у нас такая широкая вилка прогноза инфляции на конец этого года - 7,4-7,9%", - добавила глава ЦБ.

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россия

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экономика, инфляция, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия