https://ria.ru/20211022/iegovisty-1755894400.html

В Москве арестовали двух иеговистов

В Москве арестовали двух иеговистов - РИА Новости, 22.10.2021

В Москве арестовали двух иеговистов

Савеловский суд Москвы арестовал двух членов запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, ещё одного человека отправили под домашний арест, сообщили РИА... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T23:11

2021-10-22T23:11

2021-10-22T23:11

происшествия

москва

свидетели иеговы

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал двух членов запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, ещё одного человека отправили под домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Савеловского районного суда Москвы удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Толоконникова С.А., Мареева Р.В.. Кроме того, удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Марунова А.В.", - рассказал собеседник агентства.Им предъявлено обвинение в организации деятельности общественного или религиозного объединения, признанного в РФ экстремистским. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.В суде уточнили, что все трое входят в состав экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"*.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20210908/iegovisty-1749130784.html

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происшествия, москва, свидетели иеговы, россия