https://ria.ru/20211022/golikova-1755824159.html
Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в 14 регионах
Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в 14 регионах - РИА Новости, 22.10.2021
Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в 14 регионах
Эпидемиологическая ситуация за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:15
2021-10-22T16:15
2021-10-22T16:54
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на карте на сайте "Стопкоронавирус.рф", — отметила она.Из тепловой карты на портале "Стопкоронавирус.рф" следует, что самая тревожная обстановка сложилась в:Как пояснили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, цветовая индикация обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с аппаратами ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.Красный цвет означает, что в субъекте более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый — что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19. На 22 октября нет ни одного зеленого региона.Голикова напомнила, что оптимальной защитой является вакцинация, которая проводится в России бесплатно. Записаться на прививку можно на портале госуслуг и по телефону 122.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Эпидемиологическая ситуация за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова
.
"Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России
в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на карте на сайте "Стопкоронавирус.рф", — отметила она.
Из тепловой карты на портале "Стопкоронавирус.рф
" следует, что самая тревожная обстановка сложилась в:
—Астраханской области;
—Нижегородской области;
—Пензенской области;
—Самарской области;
—Свердловской области;
—Ростовской области;
—Алтайском крае;
—Пермском крае;
—Забайкальском крае;
—Мордовии;
—Адыгее;
—Карачаево-Черкесии;
—Ямало-Ненецком автономном округе;
—Ханты-Мансийском автономном округе.
Как пояснили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, цветовая индикация обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с аппаратами ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.
Красный цвет означает, что в субъекте более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый — что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19. На 22 октября нет ни одного зеленого региона.
Голикова напомнила, что оптимальной защитой является вакцинация, которая проводится в России бесплатно. Записаться на прививку можно на портале госуслуг и по телефону 122.