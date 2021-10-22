https://ria.ru/20211022/golikova-1755824159.html

Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в 14 регионах

Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в 14 регионах - РИА Новости, 22.10.2021

Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в 14 регионах

Эпидемиологическая ситуация за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:15

2021-10-22T16:15

2021-10-22T16:54

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на карте на сайте "Стопкоронавирус.рф", — отметила она.Из тепловой карты на портале "Стопкоронавирус.рф" следует, что самая тревожная обстановка сложилась в:Как пояснили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, цветовая индикация обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с аппаратами ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.Красный цвет означает, что в субъекте более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый — что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19. На 22 октября нет ни одного зеленого региона.Голикова напомнила, что оптимальной защитой является вакцинация, которая проводится в России бесплатно. Записаться на прививку можно на портале госуслуг и по телефону 122.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия