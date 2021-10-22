https://ria.ru/20211022/gazprom-1755881762.html

"Газпром" рассказал о надежности поставок газа в Россию и за рубеж

"Газпром" рассказал о надежности поставок газа в Россию и за рубеж - РИА Новости, 22.10.2021

"Газпром" рассказал о надежности поставок газа в Россию и за рубеж

"Газпром" нацелен обеспечивать надежность поставок газа потребителям в России и за рубежом, как и прежде, выполняет контрактные обязательства даже в условиях... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T20:54

2021-10-22T20:54

2021-10-22T23:20

экономика

газпром

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. "Газпром" нацелен обеспечивать надежность поставок газа потребителям в России и за рубежом, как и прежде, выполняет контрактные обязательства даже в условиях повышенного спроса, сообщила компания."Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи – обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям. В условиях текущего устойчиво высокого спроса на газ "Газпром", как и прежде, выполняет контрактные обязательства", - сообщает компания по итогам заседания правления на тему готовности к периоду пиковых нагрузок в предстоящую зиму."Газпром" отмечает, что ведет традиционную масштабную подготовку объектов добычи, транспортировки и хранения газа к работе зимой, когда потребление значительно увеличивается. Так, уже выполнены все запланированные 12 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ."На объектах добычи полностью завершены ремонты 89 установок комплексной и предварительной подготовки газа. До конца текущего года, в частности, планируется ввести в эксплуатацию новые дожимные мощности на Бованенковском и Ямбургском месторождениях", - уточняется в сообщении.К 1 октября "Газпром" отремонтировал более 416 километров линейной части магистральных газопроводов и 13 ниток подводных переходов, 395 газоперекачивающих агрегатов и 91 газораспределительная станция. Также проведена внутритрубная диагностика более 27 тысяч километров газопроводов.

https://ria.ru/20211007/gazprom-1753563119.html

https://ria.ru/20211022/gaz-1755881404.html

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экономика, газпром, россия