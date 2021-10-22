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На Украине поручили принять меры по бесперебойному газоснабжению населения
На Украине поручили принять меры по бесперебойному газоснабжению населения - РИА Новости, 22.10.2021
На Украине поручили принять меры по бесперебойному газоснабжению населения
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил правительству в трехдневный срок принять меры по обеспечению бесперебойного снабжения газом... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T21:06
2021-10-22T21:06
в мире
природный газ
украина
владимир зеленский
жкх
алексей данилов
денис шмыгаль
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КИЕВ, 22 окт – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил правительству в трехдневный срок принять меры по обеспечению бесперебойного снабжения газом населения и бюджетных организаций, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.СНБО в пятницу рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой к отопительному сезону и состоянием дел в энергетической сфере. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону."Кабинету министров поручено в трёхдневный срок принять исчерпывающие меры по установлению механизма беспрерывного, без права отключения, снабжения природным газом бытовых потребителей, бюджетных и религиозных организаций, предприятий теплокоммунэнерго, коммунальных неприбыльных предприятий до завершения отопительного сезона", - сказал Данилов по итогам заседания СНБО в пятницу.В пятницу ассоциация поставщиков энергоресурсов, в состав которой входят 30 компаний, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в кризисную ситуацию, сложившуюся вокруг поставок газа бюджетным организациям, в связи с невозможностью начать отопительный сезон для этих категорий потребителей. В заявлении ассоциации отмечается, что сейчас на рынке природного газа продолжается кризис, вызванный отсутствием ресурса по приемлемой цене и высоким уровнем рыночных цен. Вслед за тенденциями европейского газового рынка, на оптовом рынке газа Украины с начала года наблюдается аналогичной стремительный рост цены.В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов ранее заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на эти услуги. Чтобы не допустить повышения тарифов, правительство и местные власти договорились о подписании меморандума, который, в частности, предусматривает субвенции для компенсации части расходов на теплоснабжение. Ранее, Хмельницкая, Одесская, Закарпатская и Львовская областные государственные администрации и Ивано-Франковский городской голова объявили чрезвычайную ситуацию в их регионах в связи с нехваткой газа для бюджетных учреждений.
https://ria.ru/20211022/tranzit-1755874645.html
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в мире, природный газ, украина, владимир зеленский, жкх, алексей данилов, денис шмыгаль
21:06 22.10.2021
 
На Украине поручили принять меры по бесперебойному газоснабжению населения

СНБО Украины поручил кабмину принять меры по бесперебойному газоснабжению населения

© REUTERS / Gleb GaranichГазокомпрессорная станция в Воловце, Украина
Газокомпрессорная станция в Воловце, Украина - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
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КИЕВ, 22 окт – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил правительству в трехдневный срок принять меры по обеспечению бесперебойного снабжения газом населения и бюджетных организаций, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
СНБО в пятницу рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой к отопительному сезону и состоянием дел в энергетической сфере. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону.
Сотрудник на газовой станции в районе Берегово, Украина - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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"Кабинету министров поручено в трёхдневный срок принять исчерпывающие меры по установлению механизма беспрерывного, без права отключения, снабжения природным газом бытовых потребителей, бюджетных и религиозных организаций, предприятий теплокоммунэнерго, коммунальных неприбыльных предприятий до завершения отопительного сезона", - сказал Данилов по итогам заседания СНБО в пятницу.
В пятницу ассоциация поставщиков энергоресурсов, в состав которой входят 30 компаний, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в кризисную ситуацию, сложившуюся вокруг поставок газа бюджетным организациям, в связи с невозможностью начать отопительный сезон для этих категорий потребителей. В заявлении ассоциации отмечается, что сейчас на рынке природного газа продолжается кризис, вызванный отсутствием ресурса по приемлемой цене и высоким уровнем рыночных цен. Вслед за тенденциями европейского газового рынка, на оптовом рынке газа Украины с начала года наблюдается аналогичной стремительный рост цены.
В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов ранее заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на эти услуги. Чтобы не допустить повышения тарифов, правительство и местные власти договорились о подписании меморандума, который, в частности, предусматривает субвенции для компенсации части расходов на теплоснабжение. Ранее, Хмельницкая, Одесская, Закарпатская и Львовская областные государственные администрации и Ивано-Франковский городской голова объявили чрезвычайную ситуацию в их регионах в связи с нехваткой газа для бюджетных учреждений.
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