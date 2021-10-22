https://ria.ru/20211022/gazoprovod-1755790625.html

В Берлине не стали комментировать слова Путина о "Северном потоке — 2"

В Берлине не стали комментировать слова Путина о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 22.10.2021

В Берлине не стали комментировать слова Путина о "Северном потоке — 2"

Министерство энергетики ФРГ не комментирует слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия может оперативно увеличить поставки газа в Европу, как только РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:57

2021-10-22T13:57

2021-10-22T13:57

экономика

германия

владимир путин

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Министерство энергетики ФРГ не комментирует слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия может оперативно увеличить поставки газа в Европу, как только "Северному потоку — 2" разрешат прокачку, заявила представитель ведомства Беате Барон.Отвечая на вопрос о заполненности трубопроводов, поставляющих газ в Германию, она отметила, что точную информацию могут дать работающие на рынке газа фирмы. "По моей информации, трубопроводы заполнены. Насколько точно они заполнены, следует уточнять у игроков на рынке", - заявила она.Она подчеркнула, что не может подтвердить, что трубопроводы заполнены полностью и используются на всю мощь.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.Сертификация будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор, в сентябре получивший полный пакет необходимых для сертификации документов, выработает проект решения, затем свою оценку даст Еврокомиссия. Заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока — 2" подавала и польская нефтегазовая компания PGNiG. В конце сентября PGNiG сообщала, что получила право участвовать в процедуре сертификации и будет доказывать, что Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.

https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html

германия

россия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-10-22T13:57 true PT1M46S

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экономика, германия, владимир путин, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия