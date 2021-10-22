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Глава Адыгеи обсудил с министром энергетики вопросы газификации республики
Глава Адыгеи обсудил с министром энергетики вопросы газификации республики - РИА Новости, 22.10.2021
Глава Адыгеи обсудил с министром энергетики вопросы газификации республики
Минэнерго России рассмотрит поставленные властями Адыгеи вопросы газификации, модернизации газовой инфраструктуры и развития электросетевого комплекса, сообщает РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T20:22
2021-10-22T20:22
экономика
республика адыгея
тахтамукайский район
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
мурат кумпилов
жкх
россия
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КРАСНОДАР, 22 окт – РИА Новости. Минэнерго России рассмотрит поставленные властями Адыгеи вопросы газификации, модернизации газовой инфраструктуры и развития электросетевого комплекса, сообщает пресс-служба правительства региона.Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили вопросы газификации республики и развития электросетевого комплекса, говорится в сообщении. В частности, стороны проанализировали реализацию текущей программы газификации региона до 2025 года, куда входит строительство газовых объектов в Тахтамукайском районе и подключение к газовой инфраструктуре индустриального парка Яблоновский.Отмечается, что уровень газификации в Адыгее достигает 86% и потенциально может превысить 92%, так как благодаря программе возможна догазификация порядка 16 тысяч домовладений. По данным республиканских властей, на сегодня пообъектный план-график догазификации, составленный на основании предварительных заявок граждан, насчитывает уже более 6,3 тысячи домовладений в 172 населённых пунктах, сейчас с гражданами заключаются соответствующие договоры.Кроме того, глава Адыгеи обратил внимание министра на необходимость модернизации газовой инфраструктуры в Тахтамукайском районе, где четыре из пяти существующих газораспределительных подстанций перегружены. "Отмечена важность содействия Минэнерго РФ по внесению газовых объектов республики в Схему территориального планирования РФ и по ускорению реконструкции ряда ГРС в Тахтамукайском районе. Кроме того, на встрече были рассмотрены актуальные вопросы консолидации электросетевых активов в регионе, а также возможности строительства новой сетевой инфраструктуры", - добавляется в релизе.Так, отмечается, что для обеспечения реализации первоочередных проектов необходима реконструкция девяти питающих центров республики, которые вошли в индивидуальную программа социально-экономического развития республики."Министр энергетики РФ заверил, что все вопросы, вынесенные для обсуждения на встрече, будут тщательно проанализированы соответствующими подразделениями для принятия окончательных решений", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20210914/gazifikatsiya-1750042376.html
республика адыгея
тахтамукайский район
россия
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экономика, республика адыгея, тахтамукайский район, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, мурат кумпилов, жкх, россия
20:22 22.10.2021
 
Глава Адыгеи обсудил с министром энергетики вопросы газификации республики

Глава Адыгеи обратил внимание на необходимость модернизации газовой инфраструктуры

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОДАР, 22 окт – РИА Новости. Минэнерго России рассмотрит поставленные властями Адыгеи вопросы газификации, модернизации газовой инфраструктуры и развития электросетевого комплекса, сообщает пресс-служба правительства региона.
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили вопросы газификации республики и развития электросетевого комплекса, говорится в сообщении. В частности, стороны проанализировали реализацию текущей программы газификации региона до 2025 года, куда входит строительство газовых объектов в Тахтамукайском районе и подключение к газовой инфраструктуре индустриального парка Яблоновский.
Отмечается, что уровень газификации в Адыгее достигает 86% и потенциально может превысить 92%, так как благодаря программе возможна догазификация порядка 16 тысяч домовладений. По данным республиканских властей, на сегодня пообъектный план-график догазификации, составленный на основании предварительных заявок граждан, насчитывает уже более 6,3 тысячи домовладений в 172 населённых пунктах, сейчас с гражданами заключаются соответствующие договоры.
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Кроме того, глава Адыгеи обратил внимание министра на необходимость модернизации газовой инфраструктуры в Тахтамукайском районе, где четыре из пяти существующих газораспределительных подстанций перегружены. "Отмечена важность содействия Минэнерго РФ по внесению газовых объектов республики в Схему территориального планирования РФ и по ускорению реконструкции ряда ГРС в Тахтамукайском районе. Кроме того, на встрече были рассмотрены актуальные вопросы консолидации электросетевых активов в регионе, а также возможности строительства новой сетевой инфраструктуры", - добавляется в релизе.
Так, отмечается, что для обеспечения реализации первоочередных проектов необходима реконструкция девяти питающих центров республики, которые вошли в индивидуальную программа социально-экономического развития республики.
"Министр энергетики РФ заверил, что все вопросы, вынесенные для обсуждения на встрече, будут тщательно проанализированы соответствующими подразделениями для принятия окончательных решений", - сообщает пресс-служба.
 
ЭкономикаРеспублика АдыгеяТахтамукайский районМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Николай ШульгиновМурат КумпиловЖКХРоссия
 
 
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