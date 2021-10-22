13:08 22.10.2021 (обновлено: 13:14 22.10.2021)
Украина обратилась к Германии из-за "использования Россией газа как оружия"
Глава МИД Украины Кулеба обратился к ФРГ из-за "использования Россией газа как оружия"
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет от Германии реакции на "использование газа как оружия" Россией и выразил надежду на то, что "Нафтогаз" и Оператор ГТС будут участвовать в процессе сертификации оператора "Северного потока-2".
"Это шантаж, это использование газа, как оружия в международных отношениях. В совместном заявлении США и Германии по поводу "Северного потока-2" говорится, что если Россия начнет использовать газ как оружие в международных отношениях, то Германия начнет принимать меры в ответ. Это уже происходит и мы, безусловно, ожидаем четкую позицию Германии по этому поводу", - сказал Кулеба на брифинге по итогам встречи с главой МИД Молдавии в Киеве в пятницу.
Кулеба также выразил надежду, что немецкий регулятор одобрит участие НАК "Нафтогаз Украины" и Оператора ГТС Украины в процессе сертификации оператора "Северного потока-2".
"Что касается сертификации и запуска "Северного потока-2", то позиция Украины остается неизменной. И вы знаете, что "Нафтогаз" и Оператор ГТС подали запрос к немецкой стороне, чтобы присоединиться к процессу сертификации. Мы ожидаем положительного решения", - сказал министр.
НАК "Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины" подали заявки в немецкий энергетический регулятор Bundesnetzagentur на участие в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG. Киев настаивает, что оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, что он будет полностью отделен и независим от "Газпрома", как требует законодательство ЕС согласно третьего энергопакета.
18 октября, 22:40Зеленский считает, что Европа "шокирована" ценами на газ
В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было. Президент РФ Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что выполняют все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готовы продавать больше газа.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ также заявляли, что проект коммерческий и выступали за его достройку, а также против односторонних санкций США.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС. Сертификация будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем свою оценку на него даст Еврокомиссия. Весь процесс, согласно требованиям законодательства, может занять несколько месяцев. Германский регулятор получил полный пакет необходимых для сертификации документов в сентябре.
18 октября, 01:10В Германии призвали к диалогу с Россией из-за ситуации с газом