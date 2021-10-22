https://ria.ru/20211022/gaz-1755718858.html

Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях

Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях - РИА Новости, 22.10.2021

Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях

Россия никогда не использовала поставки газа в Европу в политических целях, это очень надежный и стабильный источник, заявил РИА Новости специалист в... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T03:20

2021-10-22T03:20

2021-10-22T03:20

природный газ

япония

европа

газпром

россия

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ТОКИО, 22 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Россия никогда не использовала поставки газа в Европу в политических целях, это очень надежный и стабильный источник, заявил РИА Новости специалист в нефтегазовой отрасли, участвовавший в строительстве газопровода из Западной Сибири в Европу во времена СССР, а затем работавший на проекте "Сахалин-1" и других, а ныне исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура.Он напомнил, что во время политических катаклизмов это не такой уж и частый случай, приведя в пример "арабскую весну", во время которой поставки газа по трубопроводу по дну Средиземного моря из Северной Африки в Европу были остановлены. Европейские страны стали испытывать трудности и "тогда Россия, "Газпром" увеличил поставку газа из Западной Сибири и помог Европе"."Россия, Советский Союз для Европы – это очень надежный и стабильный источник поставок природного газа. Я все время это говорю. Потому что это факт. И тут дело не в том, люблю ли я Россию или не люблю. Я говорю об этом исключительно с точки зрения бизнеса, с позиций своего опыта, так как я всю жизнь этим занимался: Советскому Союзу, России можно доверять. Советский Союз, Россия ни единого раза не использовали газопровод в политических целях. Я говорю это не из-за какой-то политической подоплеки. Я говорю о фактах, которые основаны на бизнесе. Люди, которые работали с Россией, придерживаются такой же точки зрения. Россия – это чрезвычайно заслуживающий доверия поставщик природного газа", - подчеркнул Сугиура.

https://ria.ru/20211021/putin-1755681339.html

япония

европа

россия

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природный газ, япония, европа, газпром, россия