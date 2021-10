https://ria.ru/20211022/fotokonkurs-1755877672.html

Роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовало в ДР Конго

Роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовало в ДР Конго - РИА Новости, 22.10.2021

Роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовало в ДР Конго

Международное выставочное турне победителей конкурса для молодых фоторепортеров мира памяти Андрея Стенина стартовало в столице ДР Конго. Выставку избранных... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T20:24

2021-10-22T20:24

2021-10-22T20:42

культура

фото

фотография

демократическая республика конго

андрей стенин

алексей сентебов (посол россии в др конго)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755876255_0:180:1280:900_1920x0_80_0_0_f85066845d76ef642e1600f80e08f033.jpg

КИНШАСА, 22 окт – РИА Новости. Международное выставочное турне победителей конкурса для молодых фоторепортеров мира памяти Андрея Стенина стартовало в столице ДР Конго. Выставку избранных работ победителей 2021 года можно увидеть в Национальном музее до 28 октября, вход на выставку свободный. С 29 октября экспозиция переедет в Свободный университет Киншасы. Партнером выставки выступает Посольство России в Демократической Республике Конго.Выставка в Киншасе включила около 30 фотографий молодых репортеров из России, Германии, Великобритании, Канады, Мексики и других стран. Темы выставочных работ формируют визуальную ленту событий, взорвавших трафики новостных изданий мира последних полутора лет. Среди главных — майские протесты в Миннеаполисе, природные катастрофы как сход огромных ледовых масс в Гималаях, пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизни людей по всему земному шару.Он также отметил, что конкурс имени Андрея Стенина, представляя совершенно разные работы фотографов со всего света, в полной степени отражает понятие "международный". "Конкурс транслирует идею о многовекторном подходе Российской Федерации к сотрудничеству с внешними партнерами, нашей открытости миру, готовности видеть его во всех качествах и проявлениях", - подчеркнул Сентебов.В своем видеообращении к участникам и гостям церемонии открытия куратор конкурса имени Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник отметила: "В 2021 году наш конкурс собрал более 4,5 тысяч работ из 70 стран. Одна из его главных задач – поддержать молодых фотожурналистов в начале их карьеры, предоставить возможность диалога как с лучшими фотоэкспертами в составе жюри конкурса, так и со зрителями по всему миру. И с момента старта конкурса в 2014 году мы ежегодно с радостью и гордостью называем эти имена. С уверенностью могу сказать, что наши победители – профессионалы высочайшего класса, в совершенстве владеющие техникой съемки, мыслящие небанально и дерзко".Оксана Олейник также поблагодарила Посольство России в Демократической республике Конго за помощь в организации выставки: "Уверена, что совместно нам удалось поддержать молодые и начинающие таланты современной фотожурналистики, а также еще больше сблизить наши страны".Профессор Анри Бунджоко Баньята, директор Национального музея ДРК: "Вы сами увидите, что география и разнообразие жанров работ поражают. Каждая фотография - это не просто изображение, это целая история. Перед каждой можно долго стоять и смотреть, молчать, думать, испытывать необыкновенные ощущения. Сегодня на выставку пришло много студентов. Мы бы хотели, чтобы те, кто хочет связать свою профессиональную судьбу с фотографией и журналистикой знали, что честность и смелость -главные качества журналиста. Это те качества, которыми обладал выдающийся фотограф Андрей Стенин".В планах выставочного турне конкурса имени Стенина-2021 посетить и другие страны, как только будут сняты карантинные ограничения, вызванные COVID-19.Прием работ на конкурс 2022 года по традиции стартует 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина, имя которого конкурс носит. Заявки можно будет подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel,международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

https://ria.ru/20211018/stenin-1754921760.html

демократическая республика конго

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фотография, демократическая республика конго, андрей стенин, алексей сентебов (посол россии в др конго), россия