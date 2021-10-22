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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211022/fotokonkurs-1755877672.html
Роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовало в ДР Конго
Роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовало в ДР Конго - РИА Новости, 22.10.2021
Роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовало в ДР Конго
Международное выставочное турне победителей конкурса для молодых фоторепортеров мира памяти Андрея Стенина стартовало в столице ДР Конго. Выставку избранных... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T20:24
2021-10-22T20:42
культура
фото
фотография
демократическая республика конго
андрей стенин
алексей сентебов (посол россии в др конго)
россия
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КИНШАСА, 22 окт – РИА Новости. Международное выставочное турне победителей конкурса для молодых фоторепортеров мира памяти Андрея Стенина стартовало в столице ДР Конго. Выставку избранных работ победителей 2021 года можно увидеть в Национальном музее до 28 октября, вход на выставку свободный. С 29 октября экспозиция переедет в Свободный университет Киншасы. Партнером выставки выступает Посольство России в Демократической Республике Конго.Выставка в Киншасе включила около 30 фотографий молодых репортеров из России, Германии, Великобритании, Канады, Мексики и других стран. Темы выставочных работ формируют визуальную ленту событий, взорвавших трафики новостных изданий мира последних полутора лет. Среди главных — майские протесты в Миннеаполисе, природные катастрофы как сход огромных ледовых масс в Гималаях, пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизни людей по всему земному шару.Он также отметил, что конкурс имени Андрея Стенина, представляя совершенно разные работы фотографов со всего света, в полной степени отражает понятие "международный". "Конкурс транслирует идею о многовекторном подходе Российской Федерации к сотрудничеству с внешними партнерами, нашей открытости миру, готовности видеть его во всех качествах и проявлениях", - подчеркнул Сентебов.В своем видеообращении к участникам и гостям церемонии открытия куратор конкурса имени Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник отметила: "В 2021 году наш конкурс собрал более 4,5 тысяч работ из 70 стран. Одна из его главных задач – поддержать молодых фотожурналистов в начале их карьеры, предоставить возможность диалога как с лучшими фотоэкспертами в составе жюри конкурса, так и со зрителями по всему миру. И с момента старта конкурса в 2014 году мы ежегодно с радостью и гордостью называем эти имена. С уверенностью могу сказать, что наши победители – профессионалы высочайшего класса, в совершенстве владеющие техникой съемки, мыслящие небанально и дерзко".Оксана Олейник также поблагодарила Посольство России в Демократической республике Конго за помощь в организации выставки: "Уверена, что совместно нам удалось поддержать молодые и начинающие таланты современной фотожурналистики, а также еще больше сблизить наши страны".Профессор Анри Бунджоко Баньята, директор Национального музея ДРК: "Вы сами увидите, что география и разнообразие жанров работ поражают. Каждая фотография - это не просто изображение, это целая история. Перед каждой можно долго стоять и смотреть, молчать, думать, испытывать необыкновенные ощущения. Сегодня на выставку пришло много студентов. Мы бы хотели, чтобы те, кто хочет связать свою профессиональную судьбу с фотографией и журналистикой знали, что честность и смелость -главные качества журналиста. Это те качества, которыми обладал выдающийся фотограф Андрей Стенин".В планах выставочного турне конкурса имени Стенина-2021 посетить и другие страны, как только будут сняты карантинные ограничения, вызванные COVID-19.Прием работ на конкурс 2022 года по традиции стартует 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина, имя которого конкурс носит. Заявки можно будет подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel,международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20211018/stenin-1754921760.html
демократическая республика конго
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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фото, фотография, демократическая республика конго, андрей стенин, алексей сентебов (посол россии в др конго), россия
20:24 22.10.2021 (обновлено: 20:42 22.10.2021)
 

Роуд-шоу конкурса имени Стенина стартовало в ДР Конго

© Фото : Посольство РФ в ДР КонгоПосол РФ в ДРК Алексей Сентебов на открытии выставки победителей конкурса имени Стенина в Национальном музее в Конго
Посол РФ в ДРК Алексей Сентебов на открытии выставки победителей конкурса имени Стенина в Национальном музее в Конго - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : Посольство РФ в ДР Конго
Читать ria.ru в
КИНШАСА, 22 окт – РИА Новости. Международное выставочное турне победителей конкурса для молодых фоторепортеров мира памяти Андрея Стенина стартовало в столице ДР Конго. Выставку избранных работ победителей 2021 года можно увидеть в Национальном музее до 28 октября, вход на выставку свободный. С 29 октября экспозиция переедет в Свободный университет Киншасы. Партнером выставки выступает Посольство России в Демократической Республике Конго.
Выставка в Киншасе включила около 30 фотографий молодых репортеров из России, Германии, Великобритании, Канады, Мексики и других стран. Темы выставочных работ формируют визуальную ленту событий, взорвавших трафики новостных изданий мира последних полутора лет. Среди главных — майские протесты в Миннеаполисе, природные катастрофы как сход огромных ледовых масс в Гималаях, пандемия COVID-19, уже унесшая миллионы жизни людей по всему земному шару.
Открывая выставку, посол РФ в ДР Конго Алексей Сентебов сказал: "Уже не первый год выставка работ лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина проходит в самом сердце африканского континента – Демократической Республике Конго. Сегодня это двойная ответственность – столица ДРК не просто открывает выставку лучших кадров фотоконкурса 2021 года, она дает старт их мировому турне. Эта особая миссия выпала Национальному музею Конго, который через неделю передаст эстафету Свободному Университету Киншасы".
Он также отметил, что конкурс имени Андрея Стенина, представляя совершенно разные работы фотографов со всего света, в полной степени отражает понятие "международный". "Конкурс транслирует идею о многовекторном подходе Российской Федерации к сотрудничеству с внешними партнерами, нашей открытости миру, готовности видеть его во всех качествах и проявлениях", - подчеркнул Сентебов.
© Фото : Посольство РФ в ДР КонгоВыставка победителей конкурса имени Стенина в Национальном музее в Конго
Выставка победителей конкурса имени Стенина в Национальном музее в Конго
1 из 3
Выставка победителей конкурса имени Стенина в Национальном музее в Конго
© Фото : Посольство РФ в ДР Конго
© Фото : Посольство РФ в ДР КонгоВыставка победителей конкурса имени Стенина в Национальном музее в Конго
Выставка победителей конкурса имени Стенина в Национальном музее в Конго
2 из 3
Выставка победителей конкурса имени Стенина в Национальном музее в Конго
© Фото : Посольство РФ в ДР Конго
© Фото : Посольство РФ в ДР КонгоВыставка победителей конкурса имени Стенина в Национальном музее в Конго
Выставка победителей конкурса имени Стенина в Национальном музее в Конго
3 из 3
Выставка победителей конкурса имени Стенина в Национальном музее в Конго
© Фото : Посольство РФ в ДР Конго
1 из 3
Выставка победителей конкурса имени Стенина в Национальном музее в Конго
© Фото : Посольство РФ в ДР Конго
2 из 3
Выставка победителей конкурса имени Стенина в Национальном музее в Конго
© Фото : Посольство РФ в ДР Конго
3 из 3
Выставка победителей конкурса имени Стенина в Национальном музее в Конго
© Фото : Посольство РФ в ДР Конго
В своем видеообращении к участникам и гостям церемонии открытия куратор конкурса имени Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник отметила: "В 2021 году наш конкурс собрал более 4,5 тысяч работ из 70 стран. Одна из его главных задач – поддержать молодых фотожурналистов в начале их карьеры, предоставить возможность диалога как с лучшими фотоэкспертами в составе жюри конкурса, так и со зрителями по всему миру. И с момента старта конкурса в 2014 году мы ежегодно с радостью и гордостью называем эти имена. С уверенностью могу сказать, что наши победители – профессионалы высочайшего класса, в совершенстве владеющие техникой съемки, мыслящие небанально и дерзко".
Оксана Олейник также поблагодарила Посольство России в Демократической республике Конго за помощь в организации выставки: "Уверена, что совместно нам удалось поддержать молодые и начинающие таланты современной фотожурналистики, а также еще больше сблизить наши страны".
Профессор Анри Бунджоко Баньята, директор Национального музея ДРК: "Вы сами увидите, что география и разнообразие жанров работ поражают. Каждая фотография - это не просто изображение, это целая история. Перед каждой можно долго стоять и смотреть, молчать, думать, испытывать необыкновенные ощущения. Сегодня на выставку пришло много студентов. Мы бы хотели, чтобы те, кто хочет связать свою профессиональную судьбу с фотографией и журналистикой знали, что честность и смелость -главные качества журналиста. Это те качества, которыми обладал выдающийся фотограф Андрей Стенин".
В планах выставочного турне конкурса имени Стенина-2021 посетить и другие страны, как только будут сняты карантинные ограничения, вызванные COVID-19.
Прием работ на конкурс 2022 года по традиции стартует 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина, имя которого конкурс носит. Заявки можно будет подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса.
Работа фотографа Марии Гельман из серии М+Т. Гран при в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel,международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
 
КультураФотоФотографияДемократическая Республика КонгоАндрей СтенинАлексей Сентебов (посол России в ДР Конго)Россия
 
 
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